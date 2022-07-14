الخطوط الجوية التركية ستنقل "أطول امرأة" في العالم إلى الولايات المتحدة

تستعد المواطنة التركية رُميسا غلغي، للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعالية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، علماً أن رحلتها ستكون على متن الخطوط الجوية التركية.

ويبلغ طول رُميسا المقيمة في ولاية قره بوك شمالي تركيا، متران و15 سنتيمترًا، وهي مصابة بمتلازمة "ويفر" التي تجعل الجسم ينمو بسرعة أكبر من المعتاد.

وسبق أن دخلت رُميسا موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بصفتها "أطول امرأة في العالم" عامي 2014 و2021.

وأوضحت رميسا في بيان الخميس، أنها ستذهب إلى سان فرانسيسكو في سبتمبر/ أيلول المقبل للمشاركة في فعالية تنظمها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وأعربت المواطنة عن شكرها للخطوط الجوية التركية لتقديمها الدعم اللازم لها في رحلتها وتوفيرها لكرسي نقال ومرافق في سفرها للولايات المتحدة.