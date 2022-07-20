تعرف على الكهوف الأكثر روعة في تركيا والعالم

يمتلئ العالم بالعجائب الطبيعية المذهلة التي تخطف الأنفاس، وتعد الكهوف من أكثر الأمثلة إبهاراً على عجائب الطبيعة ومكوناتها المحيرة. يسلط هذا المقال الضوء على أجمل الكهوف والمغارات الواقعة في تركيا وجميع أنحاء العالم.

تُعرَّف الكهوف على أنها تجاويف تحت الأرض متصلة بالسطح، وهي عميقة بحيث ينعدم فيها ضوء النهار وقد لا يسمح عرضها ولا ارتفاعها لشخص واحد على الأقل سوى بالدخول زاحفاً أو محني الظهر.

ويُطلق على العلم الذي يدرس هذا التكوين الطبيعي الغامض والمخيف أحياناً اسم علم الكهوف.

وللكهوف أنواع مختلفة وشديدة التفاوت مثل الكهوف الجصية والكهوف الملحية والكهوف الجليدية والكهوف البحرية وكهوف الرياح. ويمكن أن تتكون فيها الأشكال الطبيعية مثل النوازل والصواعد والأعمدة والحجر الجيري.

وتُستخدام الكهوف كمخازن تبريد طبيعية حيث يتم فيها تخزين وإنضاج الجبن والزيوت وزراعة الفطر لعلاج أمراض الجهاز التنفسي أو كملاجئ عسكرية.

وهناك كائنات حية كثيرة تعيش فيها أو حولها حسب المواسم أو بشكل مستمر، كما أنها مهمة جداً للسياحة وخاصة السياحة الصحية.

وعادة ما تتراوح درجات حرارة الكهوف بين 17 و24 درجة مئوية، ومعدلات الرطوبة بين 40% إلى 80% على مدار العام، ولا تميل هذه الأرقام إلى الاختلاف بشكل كبير، ما يمنح الكهوف خصائص المناخ المحلي.

وقد استفاد الناس على مر التاريخ من الكهوف، فبعد تعلم استخدام البحر لأول مرة في جنوب إفريقيا، استخدم الناس الكهوف البحرية كملاجئ وفي بعض القارات للفنون والتعبير الإنساني أو للمقابر المنحوتة في الصخور.

وفيما يلي بعض أشهر الكهوف السياحية من أجزاء مختلفة من العالم إضافةً إلى أشهر كهوف تركيا.

كهف سون دونغ

تم اكتشاف كهف سون دونغ في فيتنام لأول مرة عام 1991 من قبل مواطن فيتنامي، وبعد إحصاء عام 2009 أعلن أنه أكبر كهف في العالم، إذ أنه يحتوي على نهر كبير خاص به وغابة مطيرة وجبال صغيرة، ما يجعله موطناً مميزاً لنظام بيئي فريد ومناخ محلي.

ويبلغ طول الكهف حوالي 5 كيلومترات ويمكن أن يصل ارتفاعه في بعض الأجزاء إلى 200 متر، ووفقاً للخبراء لا يزال جزء كبير منه ينتظر من يكتشفه.

كهف فينغال

وهو كهف بحري يقع في جزيرة ستافا غير المأهولة في اسكتلندا. ولكهف فينغال مدخل عريض مقوس وهو مليء بمياه البحر. ويتم تنظيم الجولات السياحية لزيارة الكهف والتعرف عليه من قبل الشركات المحلية بين شهري أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول من كل عام.

ويمكن في الأحوال المناخية الهادئة المشي مسافة قصيرة من الجزيرة إلى الكهف، حيث يشكل صف من الأعمدة المكسورة ممراً فوق مستوى المياه المرتفع يسمح بالاستكشاف سيراً على الأقدام.

ويرجع اسم الكهف نسبةً للبطل جيمس ماكفيرسون المسمى في الأساطير الاسكتلندية باسم فينغال، والذي ورد ذكره في عنوان قصيدة ملحمية لشاعر ومؤرخ اسكتلندي من القرن الثامن عشر.

كهوف وايتومو جلوورم

وهي مجموعة تكوينات كهفية اكتشفها باحثون بريطانيون عام 1884 وتقع في وايتومو في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وتتميز بمركز زوار حديث ومدخله مصمم من الخشب.

وتشتهر هذه الكهوف باحتوائها على نوع من الدود المتوهج يوجد حصرياً في نيوزيلندا. كما أنها تشكل جزءاً من وادي ويتومو الذي يشمل كهف رواكوري ولاكي سترايك وكهف توموتومو.

وتأخذ الجولات المصحوبة بمرشدين، الزوار عبر ثلاثة مستويات مختلفة مع سراديب الموتى في المستوى الأعلى إلى غرف الولائم في المستوى الثاني إلى الكاتدرائية ومنصة العرض ورصيف المراكب الصغيرة في المستوى الثالث والأخير.

وتنتهي الجولة برحلة بالقارب تأخذ الزوار على طول نهر وايتومو تحت الأرض، حيث يأتي الضوء الوحيد من الدود المتوهج الصغير التي يخلق فضاءً من الإنارة الحية.

مغارة جعيتا

تقع مغارة جعيتا في وادي نهر الكلب شمال العاصمة اللبنانية بيروت. وهو رمز لبنان الوطني ووجهة سياحية رائدة، فضلاً عن كونه مركزاً اقتصادياً وثقافياً هاماً. كما حصلت المغارة على المرتبة ال14 في مسابقة عجائب الطبيعة السبع الجديدة.

ويُعتقد أن مغارة جعيتا كانت مأهولة بالسكان في عصور ما قبل التاريخ، واكتشفها حديثاً القس ويليام طومسون عام 1836. واستمرت الاكتشافات في السنوات التالية حيث افتتحت بعض أجزاء المغارة للسياح عام 1958، وأغلقت عام 1978 بسبب الحرب الأهلية، وأعيد افتتاحها عام 1995 ولا تزال واحدة من أهم مناطق الجذب الطبيعية في البلاد.

والمغارة عبارة عن نظام من كهفين جبسيين منفصلين ويربط بينهما جزء جيري صغير، يمتدان بطول إجمالي يبلغ حوالي 9 كيلومترات.

ولا يمكن زيارة الكهف السفلي إلا عن طريق القوارب لأنه يستضيف نهراً تحت الأرض يوفر مياه الشرب العذبة لأكثر من مليون لبناني.

كهف فرايا ناخون

يقع كهف فرايا ناخون في تايلاند، ويمكن الوصول إليه بالقارب أو بالمشي لمسافات طويلة على جبل تيان، ثم تسلق حوالي 450 متراً.

وهو عبارة عن كهف كبير يضم فتحة في السقف تسمح بدخول ضوء الشمس. ويوجد في أعلى المغارة جسر يُعرف باسم "جسر الموت" لأن الكثير من الحيوانات البرية تموت بعد سقوطها عنه.

وتشرق الشمس مباشرة على جناح في قلب الكهف، في أوقات معينة خلال أشهر محددة.

كهف الأنين

وهو كهف منفرد يقع في مقاطعة كالافيراس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتم اكتشافه في العصر الحديث من قبل عمال مناجم الذهب عام 1851، لكنه كان معروفاً منذ فترة طويلة كميزة جيولوجية مثيرة للاهتمام من قبل شعوب ما قبل التاريخ.

وقد اشتق اسمه من صوت الأنين الذي تحدثه الرياح عند مدخل الكهف، ما يجذب الناس لمعرفة مصدر الصوت، لكن بعد توسيع الفتحة للسماح بوصول البشر للداخل، تعطلت أصوات الرياح وتشوهت بعض الشيئ.

ويتكون جزء الكهف الذي تم تطويره للسياح من عمود رأسي واسع، ينزل بواسطة مجموعة من السلالم ودرج حلزوني فريد تم بناؤه في أوائل القرن العشرين. وهو مفتوح للجمهور للقيام بجولات المشي والاستكشاف حيث يتم تنظيم الجولات كل ساعة وتستغرق 45 دقيقة.

كهوف تركيا المذهلة

تضم تركيا ما يقرب من 40.000 كهف، وتم الانتهاء من فحص 1100 كهف في العصر الحديث معظمها في غرب ووسط جبال طوروس.

ويعد كهف بينار أوزو أطول كهف في البلاد وهو يقع في ولاية إسبرطة، وكهف بينيرلي كونو أعمق كهف وهو يقع في ولاية مرسين.

وهناك أكثر من 30 كهفاً في جميع أنحاء البلاد مفتوحة للسياح، كما يوجد العديد من الكهوف التي لا يمكن دخولها إلا بالمعدات والأدوات المناسبة.

كهف تشال

تشير التقديرات إلى أن كهف تشال الواقع في ولاية طرابزون شمال تركيا، تم تشكيله على مرحلتين وعلى مدى 8 ملايين سنة.

وتم الانتهاء من بناء الجوانب السياحية للكهف عام 2000 وافتتح للسياحة عام 2003. ويتراوح ارتفاعه بين 1.116 إلى 1050 متراً فوق مستوى سطح البحر. ويمر داخله مجرى مائي يتراوح عمقه من 1 إلى 1.5 متر في فترات الأمطار، وتوجد فوق الكهف قلعة تاريخية.

كما أنه مقسوم إلى قسمين بعد 200 متر من مدخله، وهو موطن لبحيرة صغيرة وشلال.

كهف باليكا

وفقاً للدراسات بدأ تشكيل كهف باليكا الواقع في ولاية توكات شمال تركيا، منذ حوالي 3.5 مليون سنة.

وهو من أكبر الكهوف في العالم إذ يبلغ طوله 680 متراً وارتفاعه 90 متراً. وبعد دخول الكهف يصعد الزوار 19 متراً وينزلون 75 متراً. وقد تم فتح هذا الكهف للسياح منذ عام 1995 وأضيف إلى القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو في عام 2019.

ويعتبر الكهف واحداً من الأماكن التي يجب مشاهدتها بسبب ما يحتويه من لآلئ فريدة ونوازل وصواعد وحمامات سباحة وأنواع خاصة من ورود الكهوف والعديد من الميزات الساحرة الأخرى.

كهف الجليد

لا توجد معلومات واضحة حول تشكيل الكهف الجليدي الواقع في ولاية آغري الشرقية في تركيا، لكن بيانات بعض الباحثين تُظهر أن الكهف عبارة عن حفرة بيضوية محورية طويلة بعرض يتراوح بين 50 و 100 متراً وبطول 8 أمتار.

وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الحفرة عبارة عن فوهة بركانية أم أنها تشكلت بعد انهيار هيكل طبيعي. فقد لوحظت في كهف الجليد صخور الحمم البازلتية وطبقات الجليد التي تشكلت عن طريق تجمد المياه النقية والنظيفة على هذه الصخور.

ومع انعدام ضوء النهار في هذه الكهوف المظلمة والجذابة والتي تعد مجرد واحدة من آلاف الجماليات الطبيعية غير العادية، تستمر في كونها وجهات محببة للمغامرين والمسافرين.

وما من شك في أن الطبيعة ستستمر أيضاً في إدهاشنا باكتشافات جديدة في المستقبل.