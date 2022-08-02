أصوات غامضة من أعماق الأرض تثير الذعر في قرية تركية نائية

يتوق سكان إحدى القرى التركية الشرقية لمعرفة سبب الأصوات الغريبة الصادرة من تحت الأرض والتي يسمعونها خلال الأسبوعين الماضيين. وبعد أن اتصل الأهالي بالسلطات قام فريق من الفرع المحلي لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" بالتحقيق في ماهية الأصوات في "ميدان ديرة"، وهي قرية واقعة بالقرب من الجزء الأوسط من ولاية سيرت.

وزعم القرويون أن الأصوات ترافقت مع بضع ثوان من الهزات، فقام طاقم "أفاد" برفقة مهندسي الجيولوجيا بفحص الأرض يوم الأحد. وقال "جاهد أكويون" رئيس فرع الهيئة التابع لولاية سيرت، للصحفيين إنهم بحثوا في شقوق محتملة في التربة خاصة على المرتفعات داخل القرية وحولها، لكن السبب الدقيق للأصوات لن يتضح إلا بعد دراسة جيولوجية شاملة للمنطقة.

وصرح "نجم الدين بيكارا" مختار القرية الذي طلب مساعدة السلطات للتحقيق في الظاهرة، للإعلام المحلي أن الأصوات والهزات كانت محسوسة بشكل خاص في الليل وأنها "أيقظت" سكان القرية.

وأضاف: "كانت الأصوات تأتي من الأعماق، وقد ترافقت باهتزاز جميع البيوت. اعتقدنا في البداية أنه زلزال ولكن لم يكن هناك زلزال في أي مكان قريب. ثم اعتقدنا أنها قد تكون منبعثةً من شاحنات تحمل مواد إلى مواقع البناء ولكن لا يوجد بناء من أي نوع بالقرب من قريتنا". موضحاً أنهم نظروا أيضاً في إمكانية حركة المياه الجوفية باعتبار أن قريتهم تقع على بعد حوالي 4 كيلومترات من أحد السدود، لكنهم ما زالوا غير متأكدين.

من جانبه قال "صبري يلدريم" وهو من سكان القرية، إنهم جميعاً قلقون من هذه الأصوات: "لم أسمع مثل هذه الأصوات الرهيبة في حياتي. سمعتها في منتصف الليل وعند الساعة 1 صباحاً و2 صباحاً، وكانت بالتأكيد تنبعث من أعماق الأرض. وصار الناس يفرون من منازلهم ليلاً عندما يسمعونها ولا نستطيع النوم بعد الآن".

أما "إبراهيم شان" وهو قروي آخر، فقال إنهم اعتقدوا في البداية أنه انفجار وهرب الناس في حالة ذعر عندما سمعوا الصوت منتصف الليل: "بلغ ذروته مرتين وكان الناس يصرخون مذعورين. يوجد في القرية 170 أسرة والجميع هنا خائفون".