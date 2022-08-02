قونية.. انطلاق مخيم الصداقة للكشافة الإسلامية بمشاركة 15 دولة

بمشاركة 15 دولة، نظم اتحاد الكشافة التركي مخيم الصداقة للكشافة الإسلامية في ولاية قونية.

وأفادت بلدية قونية الكبرى في بيان اليوم أن مخيم الصداقة انطلق بمشاركة أكثر من 2000 كشاف من 15 دولة.

وأضافت أن المخيم سيقيم فعاليات رياضية تقليدية مثل التسلق والرماية ومسابقات وركوب الدراجات وألعاب مختلفة.

وأشار البيان إلى أن المشاركين قدموا من الكويت وفلسطين ولبنان وقطر وباكستان وليبيا والسودان ومصر وسوريا ونيبال وليبيريا وبريطانيا وكندا والدنمارك ولوكسمبورغ.

ولفت البيان إلى أن فعاليات المخيم تختتم في 7 أغسطس/ آب الجاري.