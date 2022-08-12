إطلاق ما يقرب من مليون سمكة في بحيرات إسطنبول لدعم الصيد المحلي

شهدت منطقة بيكوز الخضراء في إسطنبول الخميس، الاحتفال بإطلاق أكثر من 900 ألف سمكة في وقت واحد في 21 بحيرة في المدينة كجزء من "مشروع صيد الأسماك والموارد المائية".

وفي حديثه خلال الحفل، قال أحمد ياووز كاراجا مدير الزراعة والغابات في إسطنبول، أن الوزارة تعمل منذ 5 سنوات على دعم الصيد ومزارع الأسماك البحرية والنهرية.

وأضاف: "نحتفل اليوم بوصول عدد ما أدخلناه إلى 2.24 مليون سمكة في مياهنا الداخلية من خلال إضافة 937 ألف سمكة للتو إلى المسطحات المائية المحلية".

وأوضح أن المديرية أطلقت سمك الشبوط في 21 بحيرة في 5 مناطق بوقت واحد. وأن هدفهم هو زيادة عدد الأسماك في المياه الداخلية كي يتسنى للمواطنين وهواة الصيد الذين يعيشون في المناطق الريفية أن يستفيدوا ويستخدموا هذا المصدر الرخيص للبروتين بوفرة وسهولة.

وأشار إلى أن برنامج الوزارة يأمل في زيادة تنوع الأسماك وكذلك أعدادها في المزارع في المستقبل القريب، وقال: "في هذا الإطار، نقوم بالفعل بأنشطة مزارع الأسماك منذ 4 أو 5 سنوات. وهذا برنامج مهم وقيِّم جداً لاسطنبول".

وشدد كاراجا خلال الحفل على إجراء فحوصات روتينية لضمان تحقيق نتائج إيجابية.

يذكر أن الموارد السمكية تديرها المديرية العامة للمزارع التي تشرف عليها وزارة الزراعة والغابات، بهدف ضمان مصادر بروتينية عالية الجودة ورخيصة وصحية للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية، ولدعم الصيد التجاري والرياضي، وللحفاظ على استدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة.

ويُسمح للصيادين المحليين بالقيام بالصيد المحدد، لكن الصيد التجاري في مصادر المياه الداخلية محظور تماماً حالياً.

ووفقاً لمدير الزراعة والغابات، فقد ازدهر سمك الشبوط في مياه إسطنبول بوجود أسماك يصل وزنها إلى 30 كيلوغراماً اصطادها السكان المحليين في السنوات القليلة الماضية.