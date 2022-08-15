بداية عصر ذهبي جديد.. ناسا تعود إلى القمر

للمرة الأولى منذ مهمة "أبولو" الأخيرة سنة 1972، سيتولى صاروخ هو الأقوى في العالم إطلاق كبسولة صالحة للسكن في مدار القمر قبل أن يعود إلى الأرض.

يتولى ريك لابرود، مدير الرحلات الفضائية في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في نهاية الشهر الجاري إدارة مهمة تعتبر تاريخية نظراً إلى كونها الأولى ضمن البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر، ويقول "أعمل في ناسا منذ 37 سنة لكن هذه اكثر مهمّة مثيرة للاهتمام أشارك فيها".

ويضيف لوكالة فرانس برس من أمام عشرات الشاشات المثبتة في قاعة التحكم بالرحلات التابعة لمركز هيوستن الفضائي "لن أتمكن بالتأكيد من النوم كثيراً" عشية إطلاق المهمة.

واعتباراً من سنة 2024، سيشارك رواد فضاء في رحلة مماثلة بالصاروخ الفضائي، ومن ثم سينجزون في العام التالي مهمة يهبطون فيها على سطح القمر.

كما يتولى نحو عشرة أشخاص مراقبة تفاصيل انطلاق المهمة الأولى "أرتيميس 1" التي يُتوقع أن تستغرق 42 يوماً، داخل مركز هيوستن الفضائي للتحكم بالمهمات التي خصصت لهذه الرحلة.

ويقول براين بيري الذي شارك سابقاً في عدد كبير من البرامج الفضائية لوكالة "فرانس برس" والذي سيكون ضمن الوحدة المسؤولة عن مسار الصاروخ بعد إطلاقه مباشرة "إنّ هذه المهمة جديدة بالكامل، من الصاروخ إلى الكبسولة ومركز المراقبة".

- "بداية عصر ذهبي" -

تستغرق التدريبات لرواد الفضاء في المياه فترات قد تصل إلى ست ساعات. ويوضح فيكتور غلوفر، وهو رائد فضاء من ناسا عاد السنة الفائتة من مهمة فضائية استغرقت ستة اشهر، لوكالة فرانس برس إنّ التدريبات "تشبه المشاركة في سباق ماراثون مرتين وتجري خلالهما على يديك".

ويعمل غلوفر حالياً في مبنى مخصص بالكامل لعمليات المحاكاة. وتتمثل مهامه في المساعدة على "التحقق من تفاصيل الإجراءات وعمل الأجهزة" فيصبح أعضاء الفريق الذين سيتم اختيارهم للمشاركة في الرحلات القمرية (قد يكون اسم غلوفر من بينهم) قادرين على إجراء تدريبات مكثفة ليصبحوا مستعدين سريعاً للانطلاق بالمهمة.

وسيتعوّد رواد الفضاء باستخدام خوذ الواقع الافتراضي على السير ضمن ظروف صعبة لناحية الضوء في قطب القمر الجنوبي الذي ستهبط فيه مهمات "أرتيميس". ففي هذه البقعة، بالكاد تشرق الشمس فوق الأفق مما يعني وجود ظلال طويلة ومظلمة جداً.

وينبغي على رواد الفضاء أن يعتادوا على الكبسولات الجديدة وبرامج عملها ومن بينها كبسولة "أوريون". وخلال إحدى عمليات المحاكاة، يتم تدريب رواد الفضاء على كيفية الالتحام مع محطة الفضاء القمرية المستقبلية "غايتواي".

وفي زاوية أخرى من المركز، تجرى تدريبات باستخدام نسخة طبق الأصل من الكبسولة التي يبلغ حجمها 9 أمتار مكعبة وتتسع لأربعة ركاب.

وتقول ديبي كورث، وهي نائبة مدير مشروع كبسولة أوريون وتتولى منذ أكثر من عشر سنوات العمل عليه، إنّ رواد الفضاء "يجرون هنا تدريبات كثيرة عن الإجلاء في حالات الطوارئ".

وتؤكد أنّ رواد الفضاء في مختلف زوايا المركز "يعربون عن حماسة كبيرة".

وتعتبر أنّ ما يجري يشكل لناسا "بالتأكيد" بداية "عصر ذهبي جديد".