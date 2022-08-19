أطباء أتراك يبتكرون علاجاً لاختلال انتظام ضربات القلب

توصل فريق من أطباء القلب الأتراك إلى طريقة مبتكرة لعلاج مريض في منتصف العمر يعاني من عدم انتظام ضربات القلب.

كان المريض إرجومنت طاشكيران البالغ من العمر 41 عاماً، يعاني من الشعور المتكرر بالإرهاق والضعف والتعرق الزائد لأكثر من عقد من الزمن نتيجة عدم انتظام ضربات القلب. وفي أحد الأيام نُقل إلى مستشفى كوشويولو لأمراض القلب في إسطنبول بعد أن غاب عن الوعي في منزله.

وفي المستشفى، تم تشخيص إصابة طاشكيران بتسرع القلب الأذيني، وهي حالة لا تهدد الحياة بحد ذاتها، ولكنها يمكن أن تتطور إلى قصور قلبي إذا تُركت دون علاج.

واستخدم البروفيسور عبد القادر أوسلو وفريقه طريقة شائعة لعلاج عدم انتظام ضربات القلب ومع ذلك، فإن ما جعل هذه الحالة بالذات مختلفة هو أن الفريق استخدم الخرائط ثلاثية الأبعاد قبل إجراء عمليات استئصال للتخلص من المسارات الكهربائية المعيبة في القلب، ما أدى إلى تعافي المريض تماماً.

وفي مقال نُشر مؤخراً في مجلة Electro Cardiology اطلع عليه أصحاب الاختصاص، تم تقديم العلاج للوسط العلمي، وصرح أوسلو أمام الإعلام المحلي إن حالة طاشكيران نادرة جداً ولهذا السبب قرروا تطبيق الطريقة المبتكرة.

وأضاف: "بمجرد اكتمال الإجراء، عادت ضربات قلب مريضنا طبيعيةً تماماً. ولم يعد يعاني من أي اضطراب بعد أن كان يعاني في السابق من قصور في القلب بسبب عدم انتظام ضربات القلب. وبعد عودة إيقاعه إلى طبيعته، رأينا أن وظائف قلبه عادت إلى طبيعتها أيضاً" مشيراً إلى أن المريض أصبح الآن "سعيداً جداً" وأنهم يواصلون متابعته.

بدوره قال طاشكيران إنه شعر طوال عقد من الزمان كما لو أن قلبه ضعيف واهن، ما أثر بشكل كبير على نوعية حياته وجعلها منخفضة للغاية. وأعرب عن أمله في أن تؤدي الطريقة المستخدمة في علاجه إلى تحسين صحة المرضى الآخرين الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.