ذوق الملكة إليزابيث.. المربى أولاً أم الكريمة ومربى الفراولة أم التوت؟

هل تساءلتم يوماً ماذا تتناول ملكة بريطانيا مع كأس الشاي الذي اعتادت شربه عصراً؟

فقد "كشف" رئيس الطهاة السابق بالملكة إليزابيث الثانية، أنها اعتادت تناول شطائر المربى يوميا منذ أن كانت طفلة صغيرة.

وزعم دارين ماكغريدي في قناته على يوتيوب أن الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوع من الفاكهة التي تقطف من أراضي قلعة بالمورال في اسكتلندا.

وقال ماكغريدي الملكة كانت تحصل على قطع المربى في الحضانة عندما كانت فتاة صغيرة. وذكر في مقطع فيديو ظهر مؤخرا نُشر في يوليو/ تموز من العام الماضي "كانت تتناولها مع شاي بعد الظهر منذ ذلك الحين". تُصنع السندوتشات من الخبز مع القليل من الزبدة وقطعة من المربى، ثم تقطع إلى دوائر بحجم عملة معدنية بريطانية قديمة.

كجزء من التقاليد الرائعة لشاي بعد الظهر، كشف ماكغريدي، الذي يقول إنه عمل طاهيا للملكة لمدة 11 عاما، عن حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطاني: المربى أولا أم الكريمة؟

وقال في مقطع مصور منفصل: "كانت الملكة تفضل المربى أولا. كانت المربى متبوعة بتلك الكريمة اللذيذة المتخثرة."

بالإضافة إلى المربى، كانت الملكة البالغة من العمر 96 عاما عاشقة للفراولة الطازجة. ويقول: "كانت الملكة تأكل الفراولة ثلاث أو أربع ليال في الأسبوع في بالمورال إذا كانت في الموسم".

لكن الويل لأي شخص يحاول أن يعطيها التوت خارج الموسم. وقال ماكغريدي مازحا إن تقديم التوت على مائدة العشاء في يناير/ كانون ثان تعني "الإقالة".

لم يعلق القصر على ما تفضله الملكة من شطائر.