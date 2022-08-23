مهندسة كومبيوتر تركية تطلق مشروعاً لتعليم البرمجة للأطفال المحرومين

أثمر شغف مهندسة الكمبيوتر التركية مديحة عيشان يوكسيل بمشروع اجتماعي أطلقته لتعليم الأطفال كيفية البرمجة ومساعدتهم على الكشف عن إمكاناتهم.

وقررت يوكسيل مهندسة الكمبيوتر، نقل معرفتها للأطفال بعد أن اكتشفت أن لديها علاقة ممتازة معهم خلال فترة وجودها في الجامعة.

وهي اليوم تدير "ورشة تعليم البرمجة" وهي شركة اجتماعية ناشئة خاصة للأطفال المحرومين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً.

وبدأت الفكرة عندما كانت يوكسيل تحضر تدريباً مهنياً في إمبريال كوليدج لندن، حيث التقت بالعديد من مهندسي الكمبيوتر.

وقالت: "في ذلك الوقت قابلت شباباً في عمري لكنهم أفضل مني بكثير في مجال هندسة الكمبيوتر. واكتشفت أنه تم توجيههم نحو التكنولوجيا من قبل والديهم في سن مبكرة جداً لأنهم كانوا مهتمين بها، وأنهم كانوا على دراية بالبرمجيات أثناء نموهم. أدركت هناك أهمية لقاء الشباب بالبرمجة في سن مبكرة".

كما أن العديد من المشكلات بما في ذلك حقيقة أن تعلم البرمجيات عملية طويلة إلى جانب نقص المصادر والتعليم والدورات المناسبة، جعلت يوكسيل تتوصل إلى فكرة تعريف الشباب بالبرمجة في سن مبكرة.

وأوضحت أن تعلم "جافا سكريبت" ممكن عبر الإنترنت، لكنه يحتاج إلى معرفة اللغة الإنجليزية. وأن هناك أيضاً مصادر تركية ولكنها قليلة جداً وليست جيدة. وأن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد ففي عملية كتابة التعليمات البرمجية، سيواجه المتعلم بالتأكيد أخطاء ومشكلات، وسيحتاج إلى شخص ما للإجابة عن أسئلته.

وأضافت: "كل هذه الأسباب دفعتني لإيجاد طريقة للأطفال والشباب للتعرف على الترميز في سن مبكرة".

فما كان منها إلا أن بدأت عملها كمدربة تطوعية في مركز تعليمي في منطقة اسكودار في إسطنبول، ما جعلها تكتشف أن لديها علاقة جيدة مع الأطفال وأنها قادرة على تحقيق هذه المهمة.

وفي النهاية تمكنت يوكسيل من إطلاق "ورشة البرمجة" داخل جامعة إسطنبول شهير عام 2015. وحصلت المجموعة الأولى في ذلك العام على دورة تدريبية لمدة 10 أسابيع.

واليوم تدير يوكسيل ورش عمل عبر الإنترنت، وبحضور شخصي أيضاً ومن خلال فصول خاصة. وهي تعلم الأطفال الخوارزميات ولغات البرمجة، بينما يقوم من هم في المستويات المتقدمة منهم بتطوير ألعابهم الخاصة وإطلاقها على متجر Google Play.

وحول القضايا التي توليها أهمية كبيرة بقدر تعلم البرمجة أشارت يوكسيل أنها تتعلق بضمان أن الأطفال يمكنهم ابتكار أفكار مختلفة ومنتجات أصلية.