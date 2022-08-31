ظهور أنواع جديدة من الفراشات في تركيا بسبب تغير المناخ

تحدثت وسائل الإعلام التركية عن ظهور أنواع جديدة من الفراشات بالتزامن مع ازدياد دفء المناطق الباردة بسبب ظاهرة التغير المناخي.

وقالت أوريم قره جتين، أستاذة الهندسة البيئية بجامعة أرجييس التركية، "جرى بالفعل تسجيل زيادة في الأنواع القادمة إلى تركيا من إفريقيا".

واعتبرت أستاذة الهندسة البيئية أن تأثير تغير المناخ على أنواع الفراشات في الوقت الحالي يعد إيجابيا لتركيا، لأن الأماكن الباردة بدأت تصبح دافئة.

وقالت إن البيانات الإحصائية تفيد بوجود ما يقارب 400 نوع من الفراشات في تركيا يستوطن 45 منها بشكل دائم، و500 نوع في أوروبا، ونحو 700 في كندا والولايات المتحدة.

وأوضحت قرة جتين، أن بعض أنواع الفراشات في تركيا معرضة لخطر الانقراض، مشددة على العلاقة الوثيقة بين الكائنات الحيّة والمناخ.

وأشارت أن عمر الفراشات قصير جدًا، ويمكنها التكيف بسرعة كبيرة مع بيئتها، لكن إذا استمرت عملية تغير المناخ وفق المعدلات الحالية فإن انقراض بعض الأنواع سيكون "نتيجة لا مفر منها".

وأكدت أن تركيا تستضيف أنواعًا مختلفة من الفراشات، وأن منطقة شرق الأناضول تمتلك مجموعة واسعة من الفراشات، بسبب نطاقها الجغرافي والمناخي المناسب لتكاثرها، إضافة إلى أن المنطقة تشكل ممرًا للفراشات بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وذكرت قره جتين أن الجهات الرسمية في تركيا والمجمعات العلمية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على هذه المخلوقات الحساسة.