ناسا تؤجل مجددا إطلاق مهمة "أرتيمس1" إلى القمر

أرجأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، السبت، محاولتها الثانية خلال 5 أيام، لإطلاق مهمة المركبة الفضائية "أرتيمس1" إلى القمر بسبب تسرب الوقود، وهي الرحلة الاستكشافية، دون رائد فضاء، التي تسبق إعداد رحلة مأهولة.

وأوضحت "ناسا" أن "تأجيل مهمة أرتيمس1 إلى القمر جاء بعد أن حاولت الفرق إصلاح مشكلة تتعلق بتسريب في الأجهزة التي تنقل الوقود إلى الصاروخ، إلا أنها لم تنجح".

وأضافت أن "التسرب نشأ في جانب الإمداد من الفصل السريع البالغ 8 بوصات أثناء محاولة نقل الوقود إلى الصاروخ".

وهذه المرة الثانية، التي تؤجل فيها "ناسا" إطلاق المركبة الفضائية "أرتيمس1"، من مركز كينيدي بولاية فلوريدا، بعد تأجيل المحاولة الأولى، الاثنين الماضي، بسبب مشكلة في "تزويد أحد محركاتها الأربعة الجديدة بالوقود".

ومهمة "أرتيمس1" هي الأولى من ثلاث رحلات في مشروع استكشاف الفضاء الأول لوكالة الفضاء الأمريكية، وستكون هذه الرحلة الاستكشافية دون رائد فضاء، وتهدف إلى إعداد رحلة مأهولة، وجمع بيانات علمية.

فيما تقول "ناسا": إن "مهمتي أرتيمس2 وأرتيمس3 لإعادة البشر إلى القمر، والقيام بمهمات على المريخ".

ومن المتوقع أن تقوم "أرتيمس1" بمهمة غير مأهولة لمدة 42 يوماً، وسوف يستكشف تكامل أنظمة استكشاف الفضاء السحيق التابعة لناسا، والتي تتضمن المركبة الفضائية من طراز "Orion" ونظام الإطلاق الفضائي "SLS".

ويعد الصاروخ الضخم لمهمة "أرتيمس1"، الذي يبلغ طوله 98 مترًا، أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، وهو الوحيد المصمم لإرسال حمولة تزيد عن (27 ألف كيلوغرام) إلى الفضاء.

يشار إلى هذه الرحلة إلى القمر هي الأولى منذ 50 عاماً بعد رحلة "أبولو" التابعة لوكالة ناسا، وتسعى "ناسا" عبر هذه المهمة إلى هبوط البشر على سطح القمر ثم إرجاعهم سالمين إلى سطح الأرض.