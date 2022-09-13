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السعودية توقف يمنيا ادّعى أداء العمرة عن روح الملكة إليزابيث

وكالة الأنباء الفرنسية
الرياض
نشر في 13.09.2022 13:04
آخر تحديث في 13.09.2022 14:02
السعودية توقف يمنيا ادّعى أداء العمرة عن روح الملكة إليزابيث

أثار شاب يمني معتمر جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي مناسك العمرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو، ومدّته لا تتجاوز 20 ثانية، بملابس الإحرام حاملاً لافتة كتبت عليها عبارة باللغتين العربية والإنجليزية: "العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبلها في الجنة وفي الصالحين"، مضيفا: "نسأل الله أن يجعلها مع عباده الصالحين، نسأل الله أنّ يجعل روحها في الجنّة".

وأعلن جهاز الأمن العام السعودي، في بيان نشره اليوم الثلاثاء على موقع تويتر، أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام مخالفا بذلك أنظمة وتعليمات العمرة.

ولا يجوز وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أداء الحج أو العمرة نيابة عن غير المسلمين.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس الماضي وستوارى الثرى يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

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