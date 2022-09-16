بائعو الأزهار الأتراك يتهافتون لتلبية الطلب المتزايد بعد وفاة الملكة إليزابيث

بدأ بائعو الأزهار الأتراك باستخدام طائرات الشحن بدلاً من الشاحنات، حيث يسارعون لإرسال أكبر عدد ممكن من الزهور إلى المملكة المتحدة لتلبية سيل الطلبات بعد وفاة الملكة إليزابيث.

وفي هذا الصدد قال سلجوق جلبي عضو بورصة السلع في أنطاليا، إن طلبات الزهور المقطوفة ارتفعت بنسبة 90% منذ وفاة الملكة، مضيفاً أن بائعي الزهور الأتراك قادرين فقط على تلبية حوالي 40% من الطلبات التي تصلهم من المملكة المتحدة من أجل جنازة الملكة.

وأوضح أن هذه الفترة من العام تمثل نهاية الموسم في إقليم البحر الأبيض المتوسط عموماً، وقال يوم الخميس: "نحن في فترة يتراجع فيها الإنتاج في المرتفعات في إقليم جنوب اسبرطة".

وأشار جلبي إلى أن زيادة الطلب دفعت بائعي الزهور لاستئجار طائرات لتوصيل الزهور إلى بريطانيا، وبذلك يستغرق الشحن يوماً واحداً مقارنةً بأسبوع بواسطة الشاحنات.

ومن المقرر أن تُقام جنازة الملكة أليزابيث يوم الاثنين القادم بعد أن رحلت عن العالم الأسبوع الماضي.

من جانبها قالت شركة "توركيش كارغو" التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية التركية، إنها بدأت في شحن أكثر من 500 ألف زهرة تزن حوالي 13 طناً من أنطاليا وإسبرطة، إلى إنجلترا لتشييع الجنازة.

وأضافت الشركة: "قامت شركة الشحن التركية بتسليم ما يقرب من 4 أطنان من الزهور إلى لندن منذ بداية الأسبوع".

يذكر أن البيانات الرسمية أظهرت أن صادرات الزهور التركية إلى المملكة المتحدة زادت بنسبة 40% بين 5 و 12 سبتمبر/أيلول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

بدوره قال إسماعيل يلماز رئيس جمعية مصدري نباتات الزينة ومنتجات الزينة وسط الأناضول، إن المزارعين يشحنون عادةً ما بين 600 ألف و 700 ألف زهرة إلى بريطانيا أسبوعياً خلال هذه الفترة.

وأضاف: "بوفاة الملكة إليزابيث، نقدر أن هذا الرقم سيصل إلى 1.5 مليون على الأقل خلال فترة الجنازة".