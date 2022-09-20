الرئيس التركي وزوجته يزوران معرض لوحات من إعادة النفايات في نيويورك

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة اليوم الثلاثاء، معرض البيت التركي الذي يضم لوحات مصنوعة من إعادة تدوير النفايات في نيويورك.

وتجول أردوغان في المعرض واطلع في جولته على معلومات عن أعمال الفنانة التركية دنيز ساغداتش، وأشاد باللوحات المصممة من النفايات مثل البطاريات والأدوية والبلاستيك والأقمشة وأغطية العبوات والمواد الإلكترونية.

ورافق الرئيس التركي وعقيلته خلال الجولة، وزيرا البيئة والعمران والتغير المناخي مراد قوروم والتعليم محمود أوزر، وممثل أنقرة الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو.

وتقوم فكرة المشروع على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع، ثم إعادة تدويرها، للوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60 بالمئة بحلول 2030.

وبفضل المشروع، تم توفير 397 مليون طن من المواد الخام، و315 مليون كيلووات / ساعة من الطاقة، و345 مليون متر مكعب من المياه، و50 مليون برميل من النفط، بين 2017-2020.

وساهم المشروع في جمع 17 مليون طن من النفايات الصالحة للاستخدام، وتقليل ملياري طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإنقاذ 209 ملايين شجرة في غضون 3 سنوات.