بعد برج إيفل.. الشانزليزيه يظلم مبكراً لمواجهة أزمة الطاقة

أعلنت اللجنة المنظمة لشارع الشانزليزيه في باريس أنها ستطفئ الأنوار فيه مبكراً كل ليلة حتى إشعار آخر، للمساعدة في توفير الطاقة، جراء ضغوط الحرب في أوكرانيا على سوق الكهرباء في أوروبا.

وبحسب خطة التقنين، التي تم الإعلان عنها الثلاثاء، فإن الأضواء في الشارع الشهير ستطفأ الساعة العاشرة مساء، بدلاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 15 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ويعد الشانزليزيه من أرقى وأفخم الشوارع السياحية والتجارية في العالم، وتوجد فيه أرقى المحال والعلامات التجارية العالمية والمطاعم، كما تكثر فيه المقاهي على جنبات الرصيف والطرقات الفرعية، وفي نهاية الشارع يوجد قوس النصر أحد أبرز معالم المدينة.

وسيؤثر قرار التقنين هذا على عشرات المتاجر الفاخرة، وإن كان لن يؤثر على مصابيح الشوارع العامة.

وأفادت اللجنة المنظمة للشارع إلى أن المتاجر في الشارع التي تظل مفتوحة بعد الساعة 10 مساءً، سيكون لها "بطبيعة الحال" استثناءات.

كما ستتأثر أيضاً إضاءات عيد الميلاد المبهرة في الشارع، وسيتم إطفاؤها الآن الساعة 11:45 مساءً، بدلاً من الثانية بعد منتصف الليل، وفق القرار نفسه.

وتأتي هذه المبادرات بعد خطط رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو لتوفير الطاقة عبر العديد من المعالم الشهيرة لمدينة النور باريس، كما كانت توصف سابقاً.

وقالت هيدالغو إنها تخشى أن يزداد الطلب على الطاقة خلال الشتاء وتأمل في تجنب النقص.

والأسبوع الماضي، أعلن عن صدور قرار بإطفاء الأنوار في برج إيفل الساعة 11:45 مساءً، بمجرد مغادرة آخر سائح، بدلاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، إضافة إلى معالم باريس الأخرى، مثل "سيتي هول"، التي ستطفأ أنوارها أيضاً الساعة العاشرة مساءً.