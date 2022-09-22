السيدة الأولى تسلط الضوء على أهمية المطبخ في التراث الثقافي

قامت السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان يوم الأربعاء بلف معجون السكر العثماني وقطع الحلوى التقليدية الشهية على شرفة البيت التركي بنيويورك، مؤكدة على أهمية المطبخ كعنصر أساسي من عناصر التراث الثقافي. وحضر الحدث 15 سيدة أولى بما في ذلك بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنغ.

وفي حديثها خلال الفعالية قالت السيدة أردوغان: "المطبخ مرآة تعكس الهوية الوطنية والشخصية وحتى جوهر حضارة البلدان. ومؤخراً انتشرت مفاهيم جديدة ذات صلة بالطعام مثل الدبلوماسية والسياحة الغذائية التي تحولت إلى ركائز أساسية للسياسات الثقافية والترويجية للدول".

وفي حدث بعنوان "المطبخ التركي المستدام والصحي" استضافت السيدة أردوغان السيدات الأوائل من 15 دولة في البيت التركي في نيويورك، حيث قُدمت المأكولات التركية والأطباق المميزة والحلويات الشهية للضيوف.

وكان من بين ضيوف السيدة الأولى التركية فليمنغ وماكرون والسيدة الأولى لكوريا الجنوبية كيم كون هي والسيدة الأولى في لاتفيا أندرا ليفيت.

وحول تاريخ المطبخ التركي أوضحت السيدة الأولى التركية بالقول: "تطور المطبخ التركي عبر العديد من الحضارات المختلفة خلال مئات السنين في الأناضول".

وأضافت أن نية تركيا في السلام والتسامح يمكن لمسها بسهولة من ممارسات ثقافة الطهي.

وأكدت: "مكان الضيف على طاولاتنا كان دائماً محجوزاً ليكون هدية الله غير المتوقعة". مشيرةً إلى أن الثقافة التركية توصي بالترحيب الدائم بالضيوف على مائدة الطعام، وأن "موائدنا هي رمز للكرم والمشاركة والتضامن والإنسانية وثقافة حياتنا".

وأعربت عن سعادتها لأن تركيا تشتهر بثقافتها الطهوية الغنية، قائلةً إن اليونسكو تعترف بالعديد من عناصر الطعام التركي والعثماني وتدرجها في قوائمها المعتمدة.

وفيما يتعلق بالجانب العلاجي والوقائي في الطعام التركي قالت السيدة أردوغان: "يبرز الجانب العلاجي للمطبخ التركي في حل مشاكل الصحة العالمية اليوم" لافتةً الانتباه إلى المشكلات الصحية الناجمة عن العادات الغذائية الخاطئة.

وتابعت قائلةً: "في مطبخنا، هناك وصفات عمرها قرون تشفي الجسد والروح معاً. وقد تم تحضير العديد من وصفات الطعام العلاجية في الأناضول". مضيفةً أن تركيا تمتلك في مجال فن الطهو "تراث عظيم لم يتم اكتشافه بعد" وأن خبراء فن الطهي التركي المعروفين والطهاة المهرة قاموا بتجميع كتاب "مئة وصفة من المطبخ التركي" كي يحصل العالم على مذاق الطعام التركي الغني.

وتطرقت أردوغان إلى ميزة التخلص من النفايات في المطبخ التركي، فقالت: "المطبخ المستدام له أهمية حيوية لمستقبل العالم". داعيةً السيدات الأوائل إلى تركيا للتعرف على حلول منع هدر الطعام من خلال فعالية "المطبخ التركي هو مركز الحل".

وفي حديثها خلال الحدث قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فليمنغ إن المطبخ التركي يتمتع بسمعة عالمية من حيث تنوعه وشهيته وقيمته الغذائية.

وفيما يخص وثيقة النوايا الحسنة التي وقعتها السيدة أردوغان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للترويج لنهج صفر نفايات، قالت فليمنغ: "مستقبل صحة العالم ورفاهيته يعتمد على هذه الإجراءات الفردية".

من ناحية أخرى، وقعت السيدات الأوائل من 18 دولة على وثيقة النوايا الحسنة للسيدة الأولى التركية، التي دعت دول العالم بدعم من الأمم المتحدة إلى تبني قضية "صفر نفايات".

وفي نهاية الحدث، قُدمت الأطباق التركية المحضرة بوصفات تقليدية وخالية من النفايات من كتاب المطبخ التركي المعد للضيوف.

ولفّت أردوغان وغيرها من السيدات الأوائل معجون السكر التركي وقطّعن الحلوى التقليدية اللذيذة وتذوّقن مثلجات الكولاجين المصنوعة من مرق العظام.