نصائح مهمة للحفاظ على الصحة في الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء ومع برودة الأجواء تزداد نسبة الأمراض الشتوية مثل نزلات البرد والإنفلونزا وأزمات الربو والسعال والحمى والتهابات الحلق والأنف وغيرها مع المشاكل الصحية المرتبطة بتلك التغيرات المناخية.

فكيف نستعد للحفاظ على صحتنا في فصل الشتاء وما هي أهم الإرشادات والنصائح التي تساعدنا في التعامل مع الجو البارد و طرق الوقاية من أمراضه

1- ممارسة الرياضة في الشتاء لها دور كبير في الحفاظ على اللياقة البدنية وزيادة القدرة على التحمل وتقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، نصف ساعة من المشي السريع أو الهرولة في اليوم تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية المناعة، كما تساهم في خسارة الوزن.

2- تناول الفيتامينات التي يحتاجها الجسم قبل وأثناء فصل الشتاء تعمل على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات وعلى وجه الخصوص فيتامين د الموجود في البيض والأسماك والدجاج وزيت كبد السمك ولكن من الصعب الحصول على فيتامين د من النظام الغذائي وحده، فقد وجدت دراسة حديثة أن تناول فيتامين د من المكملات الغذائية قد يكون مرتبطا بعدد أقل من أمراض الجهاز التنفسي.



3- الالتزام بنظام غذائي صحي بعيد عن السكريات والدهون يحافظ على جهاز المناعة.

4- غسل وتنظيف الأيدي باستمرار، والاستحمام يوميا بمياه ساخنة، فإن الاستحمام بالماء الساخن له تأثير على حرارة الجسم وبالتالي الحفاظ على درجات حرارة مناسبة له.

5- تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس لتجنب عدم انتقال فيروسات الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الخطيرة الأخرى.



6- شرب شاي الأعشاب مثل شاي البابونج يعمل على حماية الجسم من عوامل الطقس البارد الضارة، ويساعده في الحصول على الراحة والاسترخاء.

7- الحصول على قسط من الراحة والنوم فقد أثبت علميا أن ضغوط العمل والقلق والأرق قد تخفض من أداء جهاز المناعة ويتحسن أداؤه في الحصول على ساعات نوم كافية ليلا.

وقال الطبيب إبراهيم طوبال علي، من مديرية صحة ولاية كوجا إيلي التركية، إن تغيرات الفصول المناخية تؤثر في حياتنا بشكل كبير.

وأضاف أن إغلاقنا الأبواب والنوافذ خشية البرد مع قدوم فصل الخريف يساعد على تهيئة بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات والبكتيريا، متسببة بأمراض عدة خاصة الإنفلونزا.

وأوضح طوبال علي أن "بقاء هذه الفيروسات مدة أطول في الهواء غير المتجدّد يزيد فرصة انتقالها من شخص لآخر مسببة العدوى وتفشي الأمراض".

وتابع: "أمراض الجهاز التنفسي الأكثر شيوعا عند تبدل الفصول مثل نزلات البرد والزكام التي تستمر عادة من 3 إلى 10 أيام، لذلك لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها".