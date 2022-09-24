تركي يتناول فطيرة بورك بطول 16 مترا

أقيمت في ولاية بورصة شمال غربي تركيا مسابقة لتناول "أطول فطيرة بوريك" شارك فيها 100 شخص، على هامش مهرجان فن الطبخ في بورصة، المقام في حديقة مرينوس.

وفاز في المسابقة التي استمرت نحو 15 دقيقة، أردم سلمان، بعدما تناول فطيرة بطول 16 مترا.

وحل أنغين إينسال في المرتبة الثانية بعد تناوله فطيرة بطول 15 مترا، في حين جاءت غونجا ألبر ثالثة حيث تناولت فطيرة بطول 11 مترا.

وقال سلمان في حديث صحفي، إنه سبق وأن شارك في مسابقة مشابه وتناول فطيرة بطول 15.40 مترا.

وأشار أنه تمكن من تحطيم رقمه القياسي عبر تناول فطيرة بطول 16 مترا هذه المرة.

البوريك هي كلمة تركية معناها (الفطيرة)، ويوجد منها أنواع مختلفة تُحشى بمجموعة واسعة من الحشوات، كما أنها تخبز في الفرن، أو تُقلى بالزيت، وتحشى بالجبن واللحم المفروم والخضار.