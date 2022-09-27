محرك البحث الشهير غوغل يحتفل بأول عالمة آثار تركية

احتفل موقع غوغل الشهير، اليوم الثلاثاء، بأول عالمة آثار تركية جاله إينان وذلك من خلال وضع صورة ترمز إليها.

وولدت جاله إينان، في فبراير/شباط 1914 بإسطنبول، وتوفيت في الشهر ذاته عام 2001.

وعملت التركية إينان على اكتشاف مدينتي بيرج (Perge) وسيدا (Side)، التاريخيتين في ولاية أنطاليا، عقب دراسات استمرت لسنوات عديدة.

ويمكن لمستخدمي الإنترنت الوصول إلى سيرة إينان وصورها من خلال النقر على رسومات الشعار المبتكرة.

ووضع غوغل على شعاره بصفحته الرئيسية، المعروف باسم "دودل"، صورة إينان مع الآثار.

ودودل (بالإنجليزية: Doodle) وتسمى أحيانا "خربشة غوغل"، تشير إلى التغير الخاص والمؤقت الذي تجريه شركة غوغل على شعارها في الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير وذلك احتفاءا بمناسبة معينة تظهر عند الضغط عليها أو تمرير المؤشر في الأجهزة الحاسوبية المختلفة.