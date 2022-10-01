إعادة زراعة الخضروات في المنزل يعزز النفايات الصفرية

بدلاً من التخلص من بقايا الخضروات أو تحويلها إلى سماد، يمكن زراعتها لتصبح خضروات ورقية أو بعضاً من الأطعمة اللذيذة، على حافة نوافذ البيت مباشرةً.

ومن المهم الإشارة إلى أنه من غير المحتمل أن تنتج هذه الأساليب نباتات ذات نمو جيد في حديقة المنزل، لذلك لا يوصى باستبدال بقايا الخضروات بالشتلات الأصلية. لكن من المحتمل أن تنتج إعادة الزراعة هذه طبقاً جانبياً أو اثنين، ولا يمكن أبداً التقليل من قيمة هذا المشروع الممتع.

ويقدم هذا المقال نصائح عامة في هذا المجال:

تنمو قصاصات الأوراق الخضراء بشكل أفضل في المناطق المشمسة ويفضل استخدام الماء الفاتر واستبداله كل يوم أو يومين لتجنب نمو البكتيريا. ويجب عدم القلق إذا أصبح الجزء المغمور من القصاصات لزجاً بعض الشيء، ولكن إذا بدأت النباتات في التحول إلى اللون البني، فيتعين إلقائها في كومة السماد والبدء من جديد.

البنجر

أفضل شيء في البنجر هو أن نباتاً واحداً يوفر طبقين جانبيين: الجذر الدرني والخضرة اللذيذ. وبالرغم من أنه لا يمكن إعادة نمو جذر الشمندر في الداخل من القطع، إلا أنه يمكن بالتأكيد إنتاج المزيد من الخضر الورقية بعد قطع الجزء العلوي من جذر الشمندر ووضع الجانب المقطوع للأسفل في طبق يحتوي على كمية كافية من الماء للحفاظ على نهاية مغمورة. وستنبت أوراق جديدة من الأعلى في غضون أيام قليلة، ويمكن البدء في حصادها في غضون أسبوعين. وتعمل هذه الطريقة أيضاً مع الجزر الأبيض واللفت.

الكرفس

يوصى بقطع 7-6 سم من رأس الكرفس ووضع الجانب الأيمن للأعلى في وعاء ضحل وسكب 2 بوصة من الماء. وسوف ينبت برعم جديد من المركز في غضون أيام قليلة.

البصل الأخضر والكراث

ينصح بقص الجزء الأبيض بالكامل من قاع الكراث أو البصل الأخضر، ثم وضعه بحيث يكون جانب الجذر للأسفل في وعاء أو كوب يحتوي على بوصة واحدة من الماء. وإذا كانت النبتة تتعدى حجم البرطمان ينصح بنقلها إلى وعاء أكبر. وسيكون النمو الجديد قابلاً للحصاد في غضون أسبوعين.

الخَس

نقطع 3 بوصات من الجزء السفلي من رأس الخس، ثم نزيل الأوراق الخارجية ونضع "القلب" في وعاء ضحل أضيف إليه القليل من الماء. وفي غضون أسبوع، ستخرج برعماً من وسطها. ومن الطبيعي أثناء نموها أن تتحول بعض الأوراق الخارجية للقلب إلى اللون البني فنقوم بإزالتها. وإذا كان نمو المركز كبيراً بما يكفي لإعداد صحن من السلطة أو حشو شطيرة، نقصها ونستمتع بطعمها ثم ننتظر حتى ينمو المزيد منها.