الإعلان عن 3 فائزين في جائزة "نوبل" بالفيزياء لعام 2022

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز الفيزيائيين الفرنسي آلان أسبكت والأمريكي جون إف كلوزر والنمساوي أنتون زيلينجر بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022 لأبحاثهم حول "ميكانيك الكم".

وقالت الأكاديمية، ومقرها بالسويد، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن العلماء الثلاثة نالوا الجائزة على خلفية "الدراسات المتعلقة بالفوتونات "الوحدة الأساسية للضوء" المتشابكة، وإثبات انتهاك "لا متساوية بل"، وريادتهم في علم المعلومات الكمية".

وأوضحت أن الأبحاث التي قام بها أسبكت وكلوزر وزيلينجر أظهرت إمكانية التحكم بالفوتونات المتشابكة.

و"لا متساوية بل" هي مبرهنة تستبعد أن تكون المتغيرات الخفية المحلية تفسيراً صالحاً لميكانيك الكم، أما علم المعلومات الكمية فهو مجال دراسة حول علم المعلومات المتعلق بتأثيرات الكم في الفيزياء.

وفي عام 2021، فاز 3 علماء أيضا بجائزة نوبل للفيزياء، لمساهماتهم "الرائدة في فهم الأنظمة الفيزيائية المعقدة"، حيث مُنح النصف الأول من الجائزة لعالمي المناخ الأمريكي من أصل ياباني شوكورو مانابي، والألماني كلاوس هاسلمان، وفاز بالنصف الثاني عالم الفيزياء النظرية الإيطالي جورجيو باريزي.

وأمس الاثنين، منح رائد علم المجين الإحاثي السويدي سفانتي بابو جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء، لدوره في تحديد التسلسل الكامل لمَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس هذا الاختصاص الذي يسعى إلى معرفة خصائص الجينات البشرية في غابر الأزمنة من خلال درس الحمض النووي العائد لمتحجرات العصور القديمة.

وتضم الجائزة المرموقة ميدالية ذهبية، وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية، أكثر من 1.14 مليون دولار، بفضل وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895.