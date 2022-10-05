أسهم تويتر تقفز 22% بعد اقتراح ماسك المضي بشراء المنصة

صعدت أسهم تويتر عند وقف التداول، مساء الثلاثاء، بنسبة 22 بالمئة بعد اقتراح الملياردير إيلون ماسك المضي قدما في عرضه الأصلي للاستحواذ على المنصة في صفقة قيمتها 44 مليار دولار.

جاء ذلك بعد كشف وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، أن الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، اقترح شراء تويتر بسعر العرض الأصلي البالغ 54.20 دولارا للسهم، بعد استشعار فريقه القانوني أن القضاء لن يحكم لصالحه.

ومباشرة بعد الإعلان عن المقترح، قفزت أسهم تويتر 12.7% إلى 47.93 دولارا قبل وقف التداول، بينما ارتفعت أسهم شركة تسلا، بنحو 1.5%.

وعند وقف التداول قفزت الأسهم 22%، وهو أكبر مكسب تحققه منصة التواصل الاجتماعي منذ ابريل / نيسان، عندما قرر ماسك، الرجل الأغنى في العالم، الاستحواذ على المنصة قبل أن يتراجع في يوليو/ تموز عن الصفقة ودخل في معركة قضائية مع تويتر إثر ذلك.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن إيلون ماسك اقترح شراء تويتر بسعر العرض الأصلي البالغ 54.20 دولار للسهم، بعد استشعار فريقه القانوني بأن القضاء لن يحكم لصالحه.

ويأتي هذا الاقتراح بالمضي قدما في الصفقة قبل مواجهة متوقعة بين ماسك وتويتر أمام محكمة في ديلاوير، التي تتعامل مع العديد من النزاعات التجارية البارزة، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وكان من المتوقع أن تطالب تويتر أمام المحكمة بتوجيه أمر إلى ماسك بإتمام الصفقة بسعر 54.20 دولارا للسهم الواحد.

ويعني مقترح ماسك الذي يتوافق مع بنود الصفقة الأصلية أن شركة تويتر تواجه مستقبلا لتكون تحت قيادة ملياردير قضى شهورا وهو ينتقد علنا إدارتها ويشكك في قيمتها.

ويعني أيضا أن القضاء قد لا ينظر في مزاعمه بأن الشركة فشلت في تقديم معلومات كافية حول عدد الحسابات المزيفة على تويتر، والتي استند إليها في قراره إلغاء اتفاق الشراء.

وحلل بعض الخبراء أن قرار ماسك بالتراجع عن الصفقة، لم يعد يرغب في الالتزام بعرض الشراء الأصلي على ضوء تراجع قيمة سهم تويتر منذ أن تقدم بعرضه.