برعاية السيدة الأولى.. مشروع يشجع على عودة آلاف النساء التركيات إلى المدارس

بفضل مشروع تقوده السيدة الأولى أمينة أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، صار بإمكان الكثير من النساء اللاتي أجبرن على ترك المدرسة في وقت مبكر من حياتهن، العودة مرة ثانية لاستئناف تعليمهن في المدارس.

وساعد مشروع "أين تركنا" الذي أُطلق العام الماضي، 21.176 امرأة ممن تركن الدراسة بعد التخرج من المدرسة الإعدادية للعودة إلى المدرسة الثانوية. وصار بإمكان النساء في العام الدراسي الجديد، التسجيل للالتحاق بالمدارس حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي معرض حديثها عن المشروع في مؤتمر صحفي يوم الخميس في العاصمة أنقرة، قالت عائشة كشير رئيسة فرع النساء في حزب العدالة والتنمية، إن المشروع يمثل فرصة لجميع المتسربات من الدراسة من اللواتي لديهن اهتمام كبير بإكمال رحلتهن التعليمية. وأضافت: "يركز المشروع على النساء اللواتي يسعين للحصول على تعليم ثانوي، لكن النساء اللواتي اضطررن إلى ترك المدرسة الإعدادية يمكنهن التقدم أيضاً". مشيرةً أنه يمكن للراغبات التقدم عبر الإنترنت أو عن طريق زيارة أقرب مديرية محلية للتعليم الوطني.

وأوضحت أن التعليم يعد أهم أداة لتكافؤ الفرص وارتفاع معدل الفتيات في البرامج الجامعية حيث وصلت النسبة إلى ما يقرب من 50% بعد أن كانت حوالي 13.5% عندما فاز حزب العدالة والتنمية بأول انتخابات له عام 2002. وأضافت: "تبذل النساء قصارى جهدهن بمجرد أن يحصلن على تكافؤ الفرص. علاوة على ذلك، يساهم التعليم في إحداث تغييرات إيجابية في آليات صنع القرار والتوظيف لأن المرأة جزء لا يتجزأ من التنمية".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت السيدة أردوغان النساء للانضمام إلى البرنامج، وكتبت: "اتخذنا الخطوة الأولى العام الماضي بحماس وأطلقنا مشروع -أين تركنا- وهي حملة تعبئة جديدة للتعليم. لقد اتصلت بالسيدات اللاتي يحلمن بالحصول على دبلوم. وأهنئ الآلاف من الأخوات اللواتي استجبن للدعوة وقمن بالتسجيل. أدعوكن مرة أخرى للانضمام إلى هذه المبادرة. أنتِ لم تتأخري عن تحقيق أحلامك، فقط ثقي بنفسك وبعزمك على استئناف تعليمك".

ويسمح المشروع للنساء بالتسجيل في المدارس الثانوية التي توفر فرص التعلم عن بعد، ويحق للمشاركات التخرج في نهاية 8 فصول دراسية. ويقدم أعضاء الفروع النسائية لحزب العدالة والتنمية في 81 ولاية، التوجيه والاستشارة للنساء الساعيات إلى الاشتراك في المشروع ومساعدتهن في الوصول إلى المواد التعليمية.

كذلك وقفت السيدة الأولى أيضاً وراء حملة محو أمية النساء التي أطلقتها مع الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2018، ووصلت إلى أكثر من مليون شخص. وتوفر فصول محو الأمية فرصة للنساء من جميع الأعمار للعودة إلى المدرسة وجذب الناس من جميع مناحي الحياة. ولا تزال المدارس العامة ومراكز التعلم مدى الحياة تساعد النساء الراغبات في حضور دورات محو الأمية.

يذكر أن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر بلغت في تركيا 95.9%، وفقاً لأرقام عام 2019. وبالرغم من زيادة فرص الحصول على التعليم، فإن الفتيات في المناطق الريفية حيث يعمل كل الأفراد لكسب لقمة العيش للأسرة في سن مبكرة، غالباً ما يجبرن على التخلي عن تعليمهن. إلى جانب عقلية أبوية شديدة المحافظة، تقنع الفتيات أو تجبرهن على ترك المدرسة بعد إكمال التعليم الابتدائي الإلزامي.