"سان سيباستيان" الإسبانية تجتاح مقاهي إسطنبول

فطيرة الجبن المحترقة أو ما يسمى تشيز كيك سان سيباستيان، هي عبارة عن فطيرة يتم تحضيرها دون الاستعانة بطبقة البسكويت، وتحتوي مكوناتها على قدر كبير من الجبن والكريمة ويبدو وجه الفطيرة محروقا قليلا، وعلى الرغم من ذلك تمتاز بقوامها اللين الطري من الداخل.

وتحولت تشيز كيك سان سيباستيان مؤخرا إلى أكثر الأطباق شهرة في تركيا نظرا لمذاقها اللذيذ وانتشارها الواسع في العالم، ويصطف الزائرون لدقائق طويلة لشرائها، ومشاركة انتصارهم في تذوقها عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويطلق هذا اللقب عليها نسبة إلى مدينة سان سباستيان الإسبانية، أما عن أول مخترعيها فهو صاحب مقهى "La Vina"، وحتى وقتنا هذا لا يزال السياح يتوافدون على المقهى المشهور بشكل يومي لتناول الفطيرة الشهية.

وتصدرت سان سيباستيان عنواين الصحف الإسبانية، وكتبت "El Pais" إحدى الصحف الرائدة في إسبانيا كيف أن الفطيرة المشهورة زينت مقاهي إسطنبول بعنوان "عاصفة سان سيباستيان على تركيا".

وتفاجأ صانع الفطيرة الأصلية الإسباني سانتياغو ريفيرا، كيف اكتسبت الفطيرة شهرة عالمية معربا عن امتنانه بقوله: "نحن ممتنون جدا، لم نفعل أي شيء أبدا لجعل الفطيرة ناجحة، ولكن العالم أراد ذلك".

وأشارت صحيفة "El Pais" أن تشيز كيك سان سيباستيان لاقت رواجا كبيرا في شوارع اسطنبول، قرب برج غلاطة على وجه الخصوص، حيث تظهر في الشارع المؤدي إليه لافتات تعلن عن سان سيباستيان وأن الغالبية من الزائزين ليس لديهم أدنى فكرة عن أصل الفطيرة، وأنهم حتى يواجهون صعوبة في تحديد موقع مدينة سان سيباستيان على الخريطة.

وتابع ريفيرا: "أغلبية الزائرين لتذوق سان سيباستيان لا يعرفون متى أو كيف جاء شهرة الفطيرة، أو أنها نسخة من وصفة أصلية إسبانية".

وأردف: "لقد استغرقت ثلاث سنوات للعثور على الوصفة".

وأوضح الشيف ريفيرا إنه بدأ بتجربة الوصفة في عام 1987 وبعد ثلاث سنوات تمكن من اعتمادها.

وأضاف: "عملاؤنا هم من جعلوا الفطيرة مشهورة بمرور الوقت، كنا نحضر فطيرتين يوميا فقط، ومع مرور الوقت أصبحنا نحضر عدد لا يحصى من تشيز كيك سان سيباستيان ".

واعتبر ريفيرا شهرتها من "العجائب التي أعطته الكثير من الفرح"، مشيرا أنه يوجد عشرات الصور في الانترنت تظهر أطباق سان سيباستيان مع برج غلاطة في الخلفية، ولهذا السبب، يعتقد معظم الناس أن شعبية الفطيرة تعود إلى إسطنبول.

واليوم، يوجد العديد من أنواع الفطيرة في تركيا، ويفضل العملاء في الغالب تناولها مع الشوكولاتة المذابة، وكذلك مع مربى الفاكهة المجففة، كما لاقت رواجا في اليابان وفي الولايات المتحدة أيضا.

ويرفض "La Vina" مشاركة الوصفة مع الزبائن، لكن بعض خبراء تذوق ‏الطعام استطاعوا الحصول على المكون السري الذي يكتسب منه تشيز كيك سان سيباستيان شهرته وهو جبن الكريم أو الفيلاديلفيا الموجود في أي سوبرماركت حول العالم ‏والذي يتم استخدامه لتحضير العديد من الحلويات اللذيذة.

ومن المقرر أن ينظم مطعم "La Vina" ورشة عمل في عام 2023 لتدريس أساسيات الفطيرة.

وتعتبر مدينة سان سيباستيان الواقعة في إقليم الباسك شمال إسبانيا، أفضل مدينة في العالم للراغبين في اكتشاف أنماط جديدة من الطبخ العالمي، نظرا لوفرة وتنوع مؤسساتها الناشطة في مجال التغذية.