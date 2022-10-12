بدعم تركي.. فراولة صومالية لأول مرة

تنتشر البيوت المحمية البلاستيكية على مساحات شاسعة في جامعة زمزم الصومالية بغرض تنويع المحاصيل الزراعية في البلاد.

وأجرت الجامعة عبر دعم تركي أبحاث مكثفة بغية تطوير الثروة الزراعية في البلاد، واستوردت بذور وشتلات محاصيل غير تقليدية من ولاية أنطاليا التركية بهدف مواءمتها مع المناخ الجغرافي الحار في البلد الإفريقي.

وتحكي قصة مشروع الفراولة في الصومال نجاح تجارب زراعية لمحاصيل جُلبت من تركيا وبدأت في الإثمار بعد توفير العوامل المناخية التي تساعد على إنباتها.

وضمن مشروع الجامعة لتنويع المحاصيل الزراعية في البلاد، جلبت كلية الزراعة محصول الفراولة من ولاية أنطاليا جنوبي تركيا بعد إجراء تجارب علمية حول قدرة هذه الفاكهة على التأقلم مع المناخ الحار الذي يتميز به الصومال.

وقامت الجامعة بزراعة نحو 2500 شتلة من الفراولة من إقليمين مناخيين مختلفين، كتجربة أولية لإنتاج هذه النبتة في ظروف طقس ملائمة.

وقال عميد كلية الزراعة في جامعة زمزم يحيى عبد الله عيسى، إن مشروع زراعة الفراولة مختلف جدا عن المحاصيل الأخرى التي تمت زراعتها سابقا، فالمناخ السائد في الصومال هو شبه جاف ولا يساهم في إنتاج هذه النبتة إلا في حال توفير أجواء مناخية خاصة.

وأكد عيسى أن التجربة الأولى من مشروع الفراولة فشلت نتيجة تأثره بالعوامل البيئية المحيطة بالبيوت المحمية مثل درجات الحرارة والتربة والرياح.

وأردف: "لكن كلية الزراعة وبالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركي (تيكا) واصلت في إجراء تجارب أخرى حول مشروع الفراولة لإنتاج هذه النبة وتوسيع انتشارها في عموم البلاد".

وقام فريق زراعي بجامعة زمزم بتجربة جديدة ناجحة لإنتاج الفراولة بعد فشل التجربة الأولى، وتمكن الفريق من توفير طقس وتربة صالحين للفاكهة الغريبة على البلاد، فبدأت الفراولة بعد أسبوعين من غرسها تنبت الزهور معلنة بتحولها إلى ثمار عما قريب.

وقال مسؤول الزراعة المحمية بجامعة زمزم عثمان عبد الرشيد، إن عوامل تقنية ومناخية ساهمت في نجاح هذه التجربة التي تمر حاليا بمرحلة الإزهار.

وأوضح عثمان: "تحدينا المناخ لإنجاح التجربة، حيث تحتاج الفراولة في النهار إلى حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية، بينما تحتاج بالليل ما بين 15- 18 درجة مئوية، في وقت تصل فيه درجات الحرارة في الصومال ليلا إلى أكثر من 23 درجة مئوية".

وأردف: "محصول الفراولة يتطلب عناية روتينية فائقة، من توفير أسمدة غير موجود بعضها في التربة الصومالية إلى جانب ري دوري ورش بالمبيدات لحماية النبات من الأمراض والحشرات".

وأضاف: "يحتوي البيت المحمي الذي جرت فيه عملية تجربة الفراولة على 600 شتلة، مع مسافة بين شتلة وأخرى نحو30 سم تقريبا".

وأكد عثمان أن بعض الشتلات بدأت بالإنبات، ويتوقعون بعد نحو ثلاثة أسابيع أن تثمر كل هذه الشتلات "ما يعني أن إنجازا عظيما وتجربة فريدة قد حدثت في الصومال، حيث يمكن أن تكون البداية لانتشار الفراولة في عموم البلاد".

وتعد البيوت المحمية في جامعة زمزم مكانا يقوم فيه الطلاب بتطبيق ما يدرسونه نظريا في الفصول الدراسية ولا تقتصر على التجارب الزراعية العملية فقط.

ويقول محمد أحمد خليف الطالب بكلية الزراعة "نأتي إلى هذه المنطقة الزراعية يومين على الأقل في الأسبوع لتطبيق الدروس النظرية التي أخذناها من الفصول، حيث نتعّرف على مختلف انواع المحاصيل الزراعية في البلاد والمستوردة من الخارج وسبل رعايتها واحتياجاتها الطبيعية والكيميائية".

وأضاف الطالب "نسعى إلى تطبيق ما درسناه في الجامعة على أرض الواقع بعد التخرج من الجامعة وتطوير قطاع الزراعة في البلاد الذي يعتمد على الطريقة التقليدية".

ويوجد في المنطقة الزراعية بالجامعة نحو أكثر من 10 بيوت زراعية مختلفة الأحجام حيث تزرع فيها أنواعا مختلفة من الخضروات كالخيار والطماطم والفلفل الحار والحلو.

وتستعد الجامعة بعد نجاح تجربة زراعة الفراولة، لخوض منافسة حامية للسوق المحلي الذي يستورد الفراولة من الخارج خاصة من دولة الجوار.

وتسهم جامعة زمزم من خلال تجاربها الزراعية في دعم السوق المحلي حيث توفر مئات الكيلو غرامات من الخضروات والفواكه في الأسواق المختلفة من العاصمة مقديشو.