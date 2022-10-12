فلسطينيون مكفوفون يُبصرون عبر منحوتات فنية

إيمانا بحقوق ذوي الإعاقة البصرية في قطاع غزة المحاصر، وانطلاقا من احتياجاتهم المتعددة في حياتهم اليومية، حولت الفنانة التشكيلية الفلسطينية تيماء سلامة قصة شعبية قصيرة إلى مجموعة من الرسومات المنحوتة البارزة، في إطار سعيها لتمكين المكفوفين من إبصار الفن عبر حاسة اللمس.

وتجسد المنحوتات الفنية شخصيات حكاية شعبية اسمها الحطاب والشجرة، والتي عجز الأطفال المكفوفون عن الاستمتاع بتفاصيلها، ومشاهدة أبطال تلك الرواية التراثية، التي استقرت في ذهن كل طفل سليم، وضمّت عددا من القيم التربوية كالتحذير من السرقة والمواظبة على العمل لتحصيل الرزق.

وعبّرت سلامة عن أحداث هذه القصة التي دارت بين شجرة وحطّاب أراد أن يقطعها، بعدة مجسّمات منحوتة مُرفقة بنص مكتوب بلغة برايل لمساعدة المكفوفين على فهم الأحداث.

وتطمح سلامة لإعداد نسخ من هذه القصة، لتصل إلى أوسع شريحة من المكفوفين ومساعدتهم في تذوّق الفن.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية أنتجت لوحات فنية خاصة للمكفوفين تميزت بالخروج عن القالب التقليدي للفن ودمجت بين الرسومات التشكيلية والمنحوتات البارزة.

وداخل مرسم في جمعية الشبان المسيحية بمدينة غزة، تنشغل الفنانة الفلسطينية في تجهيز المجسّمات التي تجسّد شخصيات القصة.

وفور الانتهاء تبدأ بتنظيف القوالب المخصصة لصبّ المجسّمات، والتي تقول إنها "صنعت من مادة تم التوصّل إليها بصعوبة".

وتضيف: "هذه المادة خضعت لتجارب وإضافات عديدة لمواد مختلفة حتّى وصلت إلى هذا الشكل".

وتوضح أن القصة بحاجة إلى مجسّمات خفيفة الوزن، تمكّن الشخص الكفيف سواء الطفل أو غيره من إمساكها وتصفّحها بشكل سلس.

وتذكر أن "صناعة المجسّمات من مواد صلبة وثقيلة من شأنها أن تشكّل عنصر إزعاج للقارئ الكفيف، فكان البحث عن مواد خفيفة لها ملمس مميز وغير قابلة للكسر".

وبحسب سلامة، استغرقت صناعة هذه القصة عدة أشهر، إذ مرّت بمراحل معقدة حتى أخرجتها بشكل متكامل في 12 صفحة.

وتقول عن ذلك: "إنتاج القصة بحاجة إلى فنان ومصمم ومخرج ومدقق، هذه الأمور كلها أشرفت عليها بنفسي وخضعت للتجربة والبحث حتى وصل العمل إلى هذا المُخرج".

وقالت سلامة عن أول تجربة لقراءة هذه القصة من المكفوفين "كانت اللحظات الأولى مفعمة بالسعادة والبهجة".

وعبّرت سلامة عن طموحها لإنتاج نسخ من القصة، مبينة أن ذلك يتطلب إمكانيات مادية غير متوفّرة لديها، الأمر الذي يحول دون وصولها لعدد أكبر من المكفوفين.

وتقول سلامة إنها تعكف حاليا على إنتاج قصة خاصة بالمكفوفين، مكوّنة من نسخة واحدة فقط، من خامة القماش الجوخ.

وتضيف أن هذه القصة للكاتبة الفلسطينية جيهان أبو لاشين، تُسلّط الضوء على "دور العائلة في تقديم الدعم للأطفال وأنها سر نجاحهم".

وتعتمد القصة أيضا على رسومات مصنوعة من القماش والخيوط والخرز الملّون، التي تبرز عن السطح الذي تُثبت فيه بشكل يُمكّن المكفوفين من لمسها وقراءتها.

وتوضح أن إنتاج النسخ من هذه القصة "أمر صعب للغاية وذلك لعدم وجود قوالب تساهم في رسم وصناعة أحداثها وتفاصيلها".

وتوضح سلامة أنها منذ تخرّجها من الجامعة عام 2019، بدأت في البحث بالمجال الفني واصفة إياه بأنه "واسع ومعقّد".

وتقول إنها كانت تطمح منذ بداية رحلتها بوصول أعمالها الفنية لأوسع شريحة من الناس.

هذا الطموح أوجد طرحا حول كيفية وصولها إلى فئة المكفوفين، لمساعدتهم في إبصار اللوحات الفنية والتفاعل معها.

وقررت سلامة آنذاك في إنتاج لوحات فنية تدمج خلالها الرسم التشكيلي بالمجسمات المنحوتة، بحيث يستطيع المكفوف من لمسها وقراءة تفاصيلها ومضامينها.

وتكمل: "عملت مع مكفوفين للبحث عن أفضل ملمس للخامات لصناعة المجسّمات المنحوتة، بحيث يمكن إظهار تفاصيل العمل بشكل يصل المعاق بصريا بسلاسة".

وتوضح أنها أنتجت عدد من اللوحات الفنية باستخدام المجسمات المنحوتة البارزة، وعرضتها على مكفوفين ونجحوا في التعرّف على عناصرها وتفاعلوا معها.

وتردف: "عناصر اللوحة الفنية حينما تتكرر بأكثر من لوحة يقرأها الكفيف بشكل سريع جدا، إذ يكون سبق له وأن تعرّف عليها".

كما طرحت سلامة في لوحاتها عدة مواضيع بعضها متعلّق بالتراث الفلسطيني، قائلة: "فلسطين لها تراث جميل ومعبّر كان لا بد أن يكون محطة لهذه البداية الفنية".

وانتقلت بعد ذلك بالتطرق إلى مواضيع لها علاقة بالعائلة التي ترتبط بشكل كبير في "الأفعال التراثية كالدبكة، والمطرّزات، وقطاف الزيتون".

وسلّطت الضوء على حالة الإغلاق خاصة البحري في قطاع غزة، قائلة: "عبّرت عن وضع البحر والصيادين، فرغم جمال البحر إلا أنه يعدّ مساحة مغلقة أمام العمل والاستجمام".

وأردفت: "دمجت في هذا العمل بين الجمال والمأساة، ونقلتها إلى المكفوفين".

وتؤمن سلامة بأن الفن وُجد ليكون الرسالة التي تخلق المساحات لتجاوز الصعوبات، إلا أن الحصار الإسرائيلي ما يزال العائق الذي يمنع دخول وخروج الأعمال الفنية من وإلى قطاع غزة، للمشاركة في المعارض.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة منذ عام 2007، تسبب بمعاناة اقتصادية لأكثر من مليوني مواطن يعيشون فيه.