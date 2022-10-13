الزواج في تركيا بين قوانين الغرب وسحر العادات الشرقية

تختلف التقاليد والعادات بين الشعوب في معظم المناسبات وخاصة الزواج، فعلى سبيل المثال، هناك بعض العادات العربية تتمثل في أن تقوم العروس بإلصاق عجينة أو طينة فوق باب منزلها ليلة العرس كدلالة على بقائها في منزل الزوجية بشكل أبدي.

ومع تنوع المجتمع التركي من حيث العرق والثقافة، فتنوعت معه العادات في الزواج، وأصبحت لكل منطقة عاداتها الخاصة جمعت بين القوانين الغربية كالزواج المدني، وسحر العادات الشرقية الأصيلة.

يوم الخطبة

في أول خطوات الزواج يعتقد الأتراك أن أيام الأحد أو الخميس تجلب الحظ للعروسين، لذلك التقدم لطلب خطبة العروس في أحد اليومين هو مفضل لديهم، وعلى العريس أن يذهب هو وأهله لطلب العروس مع كبار ووجهاء عائلتها وللاتفاق على تفاصيل.

ويأتي اليوم المشهود، فيذهب الشاب ومعة باقة ورد كبيرة وعلبة من الشيكولاتة، ويجب أن تأخذها العروس، ومن ثم يتبادل الطرفان الحديث، ثم تأتي العروس لتقدم القهوة المالحة للعريس، وهنا يجب أن يحتسيها الطالب دون إبداء أي إنزعاج، ومعنى ذلك أنه سيكون مع زوجته في الأيام الجيدة والسيئة.

ومن بعض عادات الشمال التركي أنه في يوم الخطبة ترتيب أحذية العريس وعائلته أمام باب المنزل كرسالة مضمونها أن أهل المنزل بانتظار الضيوف ثانية، وفي حال عدم ترتيبها تعني أنه غير مرحب بهم مرة أخرى.



ويتم غالبا مراسم الخطبة الرسمية في الزيارة الثانية، وفيها يوضع خاتمان الخطوبة مربوطان بشريط أحمر كدلالة على الرباط الأبدي، في صينية تسمى "صينية الوعد" تكون مزينة وعليها مقص لقطع الشريط بين الخاتمين عند انتهاء المراسم.



ويقوم أحد كبار العائلة من طرف العروس بتلبيس العروسين لخاتم الخطبة، ثم يقص الشريط بينهما، ومن العادات أن تأخذ الفتيات العازبات قطعة من الشريط الأحمر بعد قصه ويكون زواجها قريبا أو بعيدا بحسب طول القطعة.

وبعد مراسم تلبيس الخواتم توزّع عائلة العروس الحلقوم والعصائر والحلويات، ولاحقا يتم تحديد موعد لإقامة حفل الخطوبة الرسمي من أجل إشهارها بين الأقارب والأهل بشكل أوسع.

وتشمل عادات الخطوبة تبادل الهدايا بين الشاب والفتاة، تشمل الملابس ومستلزمات العناية بالبشرة والاكسسوارات وأشغال يدوية وغير ذلك، ويتفق الطرفان على تجهيزات المنزل الواجب إحضارها من قبل كل طرف.



وتتكفل العروس بإحضار المستلزمات المنزلية وغرفة النوم، بينما يكمل العريس باقي احتياجات المنزل.

وفي تركيا لا يوجد ما هو المعتاد عليه في البلاد العربية، من الاتفاق على المهر والمعجل والمؤجل، بل كل ما يقوم به الشاب في زواجه هو إحضار طقم من الذهب لإلباسه للعروس في يوم الزفاف، وأحيانا يكون للعروس رأي في ما تطلبه لمهرها، بعضهن يطلبن أداء الحج مقابل موافقتهن، وبعضهن تطالبن العريس بأن يحفظ سورا من القرآن حتى توافقن عليه، حيث أن الطابع الديني الملتزم لدى بعض الأتراك ينعكس في مثل هذه الأمور.





يوم الحناء



تقام مراسم "ليلة الحناء" قبل اليوم السابق للعرس وتجتمع فيه النسوة في بيت العروس، ويكون الحفل غالبا من تنظيم عائلة العروس، يتخلل الحفل أغان لتوديع العروس، ويتم إحضار الحناء في صينية خاصة عليها شمع، يدورون بها حول العروس، حتى تبكي.



وتوزع الحناء على الحاضرين، وعندما يأتي دور العروس تغلق يدها فتأتي والدتها وتضع قطعة ذهب في يدها، فتفتح يدها للحناء التي توضع على شكل دائرة في الكف وعلى العقدة الأخيرة من كل إصبع.



وغالبا مع ترتدي العروس ليلة الحناء فستانا أحمر اللون، ثم ترتدي وشاحا أحمرا مزخرفا ومزينا فوق ملابسها لتغطية وجهها، فيأتي العريس ويرفع الغطاء عنها في الخطوة الأخيرة من مراسم الليلة.

يوم الزواج

يوم الزواج هو اليوم التالي لليلة الحناء أم يتم تحديده خلال أسبوع، تبدأ الاحتفالات في أغلب الأوقات منذ ساعات الصباح بالطبل والمزمار.



ويتجهز العريس بالكامل في صباح يوم العُرس، في الحمام التركي الشعبي أو عند مختصة بالتجميل، وبعد أن تجهز العروس تعود إلى بيت عائلتها، ثم يجتمع أهل العريس لأحضار العروس من بيتها، إذ يقوم عم أو أخ العروس بربط الرباط الأحمر حول خصرها، وبعد ذلك تودع العروس عائلتها، وقبل أن تخرج من البيت تلوح بالسلام، ومصافحة صديقاتها اللواتي لم يتزوجن بعد، لطرح البركة في يدهن على أمل الزواج القريب.



ومن العادات الغريبة والمميزة للشعب التركي في الزواج قيام أهل العروس بمسك مرآة للعروس عند خروجها من بيت والدها؛ من أجل أن ينور عليها طريقها، ويقوم أهل العريس برمي الحلوى أو نقود معدنية أو مكسرات تجلب البركة للبيت.



وفى بعض الأحياء الشعبية يحتفل أصدقاء العروسين في تجمعات بالقرب من بيت أحدهم، ويتم طهي الطعام لجميع المدعويين يوم العرس، بواسطة أهل العروسة، وهذا يكون في القرى أو الأحياء المتواضعة فقط، وفيما يتعلق بالأعراس ذات الطابع الحديث، فقد بدأ الاتجاه حديثا في تنظيم حفلات الزفاف نهارا وليس ليلا، حيث يتم نقل العروسين بالسيارات المزينة.



ويكون عقد القران اما في مقر البلدية الأقرب لموقع السكن من العروسين، أو في قاعة زفاف راقية، مُجهّزة بكامل المتطلبات؛ لاستيعاب ضيوفهم ولإقامة ليلتهم المميزة، بالإضافة إلى موائد طعام كبيرة وفخمة ومجهزة، وقائمة طعام بأيدي كبار الطهاة في الفندق.



وعند اقتراب وقت ختام طقوس حفلة الزفاف، يوضع على عنق كل من العرسان شريط ساتان أحمر اللون، وذلك يكون لغرض السماح للمعازيم بتقديم النقوط للعريس أو العروس، وإلصاق الأوراق المالية أو الليرة الذهبية على الشريط إما للعريس أو للعروس.

وفي الحكايات التركية في الزمن القديم، أن حفل العُرس يستمر ثلاثين يوم وليلة متواصلة، واليوم أصبح حفل الزواج يقتصر على يومين فقط، ويكون حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل عائلة.

قصص مدهشة يحبكها الأتراك في الزواج لتضيف على أسلوب حياتهم جمالا وتميزا، ويعتبر الشعب التركي من الشعوب المتشبثة بتاريخها والمتعلقة بتقاليدها في العالم وتقوم الأسرة على احترام هذه العادات وتطبيقها وتوريثها للأجيال القادمة.