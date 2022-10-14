حكم قضائي يجبرالعملاقة آبل بدفع 20 مليون دولار

حكمت محكمة قضائية في البرازيل، الخميس، على عملاق الإلكترونيات الأميركي "آبل" بدفع تعويض على خلفية بيع نماذج من هواتف "آي فون" من دون محولات الشحن في علبة البيع الخاصة بها.

وكعقوبة على شركة التكنولوجيا العملاقة والتي تتخذ من كوبرتينو مقرا لها، يُلزم قرار المحكمة آبل بدفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار.

وأدان القاضي في المحكمة المدنية الثامنة عشرة في ساو باولو الشركة الأميركية بتهمة القيام بـ"ممارسات تعسفية" لأنها ترغم المستهلكين على "شراء منتج لكي يعمل منتج آخر".

وتوقفت آبل عن دمج الشواحن بمنتجاتها في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عند إطلاق "آي فون 12"، بحجة "الالتزام البيئي".