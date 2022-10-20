التشخيص المبكر لسرطان الثدي ينقذ الأرواح

شدد خبراء ومسؤولون بمنظمة الصحة العالمية في تركيا، على أهمية التشخيص في الوقت المناسب والكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي أصبح أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء.

ونظمت السفارة الإيطالية في أنقرة ورشة عمل توعوية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر/ تشرين أول من كل عام، وصفها رئيس منظمة الصحة العالمية في تركيا الدكتور باتير بيرديكليشيف بأنها "مفيدة للغاية".

وشارك في ورشة العمل كل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومقره تركيا، ووزارة الصحة التركية، وخبراء وطنيين وأكاديميين وكذلك السفارة الإيطالية.

وأشار الدكتور باتير بيرديكليشيف أنه "تمت مناقشة أهمية الكشف المبكر والتشخيص في الوقت المناسب لإنقاذ أرواح المصابات بسرطان الثدي خلال الورشة".

وأضاف: "تحدثنا عن جميع أنواع السرطانات وهذا يحدد المجالات الممكنة للتعاون بين جميع الأطراف الحالية، وكانت الورشة مساهمة صغيرة في زيادة الوعي".

ونوه المسؤول الصحي أن منظمة الصحة العالمية في تركيا تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة التركية على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان.

وأكد بيرديكليشيف على ضرورة خضوع النساء لفحص سرطان الثدي ابتداء من سن الأربعين.

وتتسع دائرة الخطر في حال وجود تاريخ من الإصابة بسرطان الثدي في العائلة، لذلك يوصى في هذه الحالة بإجراء فحوصات مبكرة، بحسب المصدر نفسه.

ودعا مسؤول الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية التركية توكر إرغودر، على ضرورة التشخيص المبكر وزيادة الوعي بالمرض.

وقال إرغودر: "كل عام يتم تشخيص نحو 2.3 مليون امرأة في أنحاء العالم بسرطان الثدي، ولسوء الحظ تموت 700 ألف منهن".

ولفت إلى أن أكثر من 7 ملايين امرأة في السنوات الخمس الماضية تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي.

وأوضح المسؤول الأممي أنه من خلال الفعاليات والأنشطة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، تسعى منظمة الصحة العالمية جاهدة لخفض سرطان الثدي بنسبة 2.5 بالمئة بحلول عام 2040 وإنقاذ حياة نحو 2.5 مليون امرأة.

وأضاف أن "مسؤولون من وزارة الصحة التركية وإيطاليا وخبراء ناقشوا سبل تطوير التعاون المشترك في معالجة سرطان الثدي".

وأشاد توكر إرغودر بالجهود الإيطالية بالتشخيص المبكر للسرطان من ناحية ونجاح تركيا في علاج السرطان من ناحية أخرى.

وأكد أن البلدين إلى جانب منظمة الصحة العالمية سيتعاونان بشكل وثيق في مكافحة المرض.

بدوره، أعرب سفير إيطاليا في أنقرة جورجيو مارابودي عن إيمانه بضرورة التعاون الثنائي بين إيطاليا وتركيا.

وقال مارابودي إن "العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تركز فقط على تعزيز العلاقات الاقتصادية أو العمل معا في القضايا السياسية، إنما يجب أن تشمل جميع القطاعات بما في ذلك الثقافة والبحث والرياضة والصحة".

ويعتبر أكتوبر/ تشرين أول، شهر التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي حول العالم، ويتخذ اللون الزهري أو الوردي كشعار من أجل التوعية بمخاطر المرض.

ومرض السرطان مسؤول عن وفاة واحدة من أصل ست وفيات في العالم، ويصاب به سنويا أكثر من 14 مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم هذا إلى أكثر من 21 مليون شخص بحلول عام 2030.