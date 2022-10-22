الدول التركية تؤسس "لجنة الأبجدية" لتوحيد اللغات

سعياً منها لتسريع عملية تحقيق وحدة اللغة عبر الدول التركية والانتقال إلى أبجدية مشتركة، تقرر إنشاء "لجنة الأبجدية المشتركة" مؤخراً، على أن تعقد أول اجتماع لها في قرغيزستان.

جاء هذا القرار في "ورشة العمل التركية العالمية المشتركة للأبجدية"، التي عقدت في مدينة بورصة الشهر الماضي، في ذكرى يوم اللغة، وتقرر تقديمه إلى منظمة الدول التركية.

وبحسب رئيس الأكاديمية التركية الدولية فإن اللغات التركية هي مجموعة من اللغات وثيقة الصلة التي تشكل عائلة توحد الدول المنتشرة عبر 3 قارات.

وتتوزع اللغات التركية على مساحة شاسعة في أوروبا الشرقية ووسط وشمال آسيا، وتمتد مع بعض الانقطاعات، من البلقان إلى سور الصين العظيم ومن وسط إيران إلى المحيط المتجمد الشمالي.

وضمن نطاق ورشة العمل المعنونة "الوحدة في اللغة والفكرة والعمل"، قدمت جائزة الأدب العالمي التركي وجوائز خدمة اللغة التركية.

وناقش مصطفى أونر أستاذ اللغة التركية وآدابها، تاريخ الأبجدية التركية في كلمته قائلاً: "بادئ ذي بدء، يجب ألا ننسى المسار والشعار اللذين أرساهما زعيمنا العظيم ومفكر العالم التركي إسماعيل غاسبيرالي، ويجب ألا نحيد عن هذا الطريق".

وأضاف: "ينبغي علينا تذكر مؤتمر باكو لتركولوجيا عام 1926 بشكل خاص لأن هذا التاريخ كان نقطة انهيار العالم التركي، فمن ناحية كان ستالين يطارد مثقفينا ويقتلهم، ومن ناحية أخرى كان مثقفو العالم التركي يبحثون عن الانتقال إلى الأبجدية اللاتينية والطريق إلى العالم".

وفي ورشة العمل التي عقدت بالتعاون بين منظمة الدول التركية وجمعية اللغة التركية، تبادل خبراء من الدول التركية معلومات حول الأبجدية والعمليات التاريخية المستخدمة في بلدانهم، وجرى التأكيد في الحدث على ضرورة تسريع الانتقال إلى أبجدية مشتركة وتوسيع نطاق التطبيق.

كما جرى اتخاذ قرار بإنشاء "لجنة الأبجدية المشتركة" للتركيز على أبجدية مشتركة للعالم التركي.

وستقوم اللجنة المؤلفة من عضوين تقترحهما المؤسسات الرسمية للجمهوريات التركية، بإعداد تقرير عن الأبجدية المشتركة. وستعقد اجتماعها الأول في قيرغيزستان ثم تقدم دراسات الأبجدية المشتركة وتقدم تقريراً إلى مجلس حكماء منظمة الدول التركية.

وشارك في ورشة العمل بن علي يلدريم، رئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وترأسها جورير جولسفين رئيس جمعية اللغة التركية، كما شارك رئيس مجلس أتاتورك الأعلى للثقافة واللغة والتاريخ محمد حكيم أوغلو والعضو الأذربيجاني في مجلس حكماء منظمة الدول التركية حسن حسنوف.