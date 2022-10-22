للمرة الأولى.. بدلة آلية تساعد الأطفال المصابين بالشلل على المشي

قد لا نكون توصلنا بشكل كامل لمرحلة التحكم الآلي في كل شيء، لكن الهياكل الخارجية الروبوتية صار بإمكانها اليوم مساعدة الأطفال بطرق لا يمكن تصورها. ففي غرفة للعلاج في مكسيكو سيتي مؤخراً، سار صبي يبلغ من العمر 8 سنوات مصاب بالشلل الدماغي عبر الغرفة مرتدياً أحد هذه الهياكل الخارجية المصممة خصيصاً للأطفال، وبدا مبتسماً ومنتصراً في إنجاز لم يكن من الممكن تصوره في السابق.

وبسبب حالته الصحية اعتاد ديفيد زابالا على استخدام كرسيٍ متحركٍ، والصبي مصاب أيضاً بالصمم ويعتمد على لغة الإشارة.

ولكن بفضل البدلة الروبوتية المسماة "الهيكل الخارجي أطلس 2030" والتي فازت مصممتها بجائزة المخترع الأوروبي هذا العام، تمكن ديفيد من المشي والوقوف أمام المرآة حيث رسم وجوهاً مبتسمة بأقلام ملونة.

وقالت غوادالوبي كاردوسو والدة الصبي البالغة 41 سنة: "إنه يخطو خطواته الأولى وهذا من دواعي سروري".

وأضافت: "في البداية أخافته البدلة وكانت يداه متوترة للغاية، والآن أرى أنه يمسك بقلم التلوين بالفعل ويبدأ في الرسم أو حتى باللعب بالكرة".

وقالت إن البدلة الروبوتية تجعل الرحلة المرهقة التي تستغرق ساعتين تقريباً من منزلهم في جنوب مكسيكو سيتي إلى مركز العلاج تستحق العناء تماماً.

وتم تصميم "الهيكل الخارجي أطلس 2030" من قبل الأستاذة الإسبانية إيلينا جارسيا أرمادا، لتمكين الأطفال الذين يستخدمون الكراسي المتحركة من المشي أثناء علاج إعادة تأهيل العضلات.

وتتكيف المفاصل الميكانيكية لبدلة التيتانيوم التي تعمل بالبطارية بذكاءٍ مع حركة كل طفل، وفقاً لمكتب براءات الاختراع الأوروبي الذي منح جارسيا جائزة المخترع الأوروبي معتبراً أن منح الأطفال المصابين بالشلل فرصة للمشي "لا يطيل فقط من متوسط العمر المتوقع ويعزز رفاهيتهم البدنية، بل ويحسن من احترامهم لذاتهم أيضاً".

تغير الحياة

استخدمت بدلة "الهيكل الخارجي أطلس 2030" في المكسيك كدولة ثالثة بعد إسبانيا وفرنسا لعلاج الأطفال.

وحول هذا الأمر قالت غوادالوبي مالدونادو مديرة جمعية المكسيك للمصابين بالشلل الدماغي، إن الهيكل الخارجي يساعد في "تحقيق أهداف إعادة التأهيل في وقت قياسي" والتي قد تستغرق شهوراً لتحقيقها باستخدام العلاجات التقليدية. مضيفةً أن الفوائد تشمل تقوية العضلات وتحسين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وقبل كل شيء تحسين المزاج بشكل كبير.

وأكدت مالدونادو أن جمعية المكسيك للمصابين بالشلل الدماغي الخاصة التي تأسست عام 1970، شهدت بالفعل نتائج إيجابية بعد أسبوعين من الحصول على أول هيكل خارجي لها.

ومن المقرر أن يصل الجهاز الثاني الذي تبلغ قيمته حوالي 250 ألف دولار، إلى مكسيكو سيتي الشهر المقبل، حيث تسعى الجمعية مبدئياً لتقديم إعادة التأهيل لحوالي 200 طفل مصاب بالشلل الدماغي.

وقالت مالدونادو: "نريد مواصلة العمل والتمكين حتى يستطيع المزيد من الأطفال في المدينة وعموم البلاد من الوصول إلى هذا النوع من إعادة التأهيل الذي يغير حياتهم بشكل جذري".

كما تمنح جلسات العلاج بهذه البدلة الفرح والأمل للمعالجين الذين يلائمونها مع المرضى بعناية باستخدام مشد وأساور وأحذية خاصة، ويحتفلون بتقدم الأطفال بابتساماتٍ عريضةٍ وتصفيق حاد.

وقد عبر أحد المعالجين وهو أرتورو بالافوكس 28 عاماً، عن شعوره بالقول: "يحفزنا الهيكل الخارجي كثيراً بصفتنا معالجين ويمنحنا الأمل أننا سنكون قادرين على تحقيق أشياء كثيرة في المستقبل".