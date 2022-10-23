أعلن المغني السنغالي الأمريكي الشهير والحائز على جوائز، أكون، أنه أجرى عملية زراعة شعر في تركيا، واصفا بأنها تشتهر بزراعة الشعر والأسنان.

وقال المغني في بيان: "إن تركيا جيدة حقا في كليهما".

ولاحظ معجبو المغني أكون خط شعره الجديد وأنهالوا في التعليقات عبر الإنترنت تعقيبا على الحدث، وأطلقوا عليه لقب "رجل ليغو".

وأشار أكون أنه دفع 7500 دولار (140 ألف ليرة تركية) لإجراء جراحة زراعة الشعر في تركيا.

وذكر أيضا أن نفس العملية تحتاج ما يقرب من 50 ألف دولار في الولايات المتحدة، ولهذا السبب اختار الخضوع للإجراء في تركيا.

وأوضح أكون أنه قبل إجراء العملية، كان شعره رقيقا في مقدمة الرأس، وأضاف أن العملية لم تكن مؤلمة اطلاقا.

ويُعرف المغني الأمريكي السنغالي أكون بغنائه على غرار موسيقى R&B، والتي تظهر في أغانيه الناجحة وكذلك التعاون مع فناني الهيب هوب.

وولد المغني وكاتب الأغاني والمنتج أكون في 16 أبريل عام 1973 في سانت لويس بولاية ميسوري لأبوين أفريقيين.

وعاش أكون في السنغال عندما كان طفلاً والتحق بالمدرسة الثانوية في الولايات المتحدة.



وأصدر العديد من الألبومات الناجحة وتعاون مع العديد من الموسيقيين الآخرين، بما في ذلك سنوب دوج وغوين ستيفاني وليونيل ريتشي ومايكل جاكسون.