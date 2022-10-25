تحذيرات وعطلات وصلوات.. العالم على موعد مع كسوف الشمس

أعلنت عدة دول عربية عن إجراءات تستبق ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس المتوقعة اليوم الثلاثاء، وشملت إطلاق تحذيرات وتعطيل الدراسة وإقامة صلوات والحث على الدعاء بالخير.

وسيشاهد كسوف جزئي للشمس في أوروبا وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا بخلاف رؤيته بنسب مختلفة في معظم الوطن العربي، قبيل ظهر الثلاثاء ولمدة تتجاوز ساعتين حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وفي تركيا، سيحدث الكسوف بين الساعة 12:40 والساعة 15:05 بالتوقيت المحلي.

ومع المرحلة القصوى للكسوف سيكون عند الساعة 13.50ظهرا، خلال هذا الوقت، سيتم تغطية 50 في المائة من قرص الشمس.

وفي مصر، وجه معهد البحوث الفلكية، الإثنين، تحذيرا من النظر لكسوف الشمس، حتى لا تتلف العين أو يفقد البصر.

فيما دعت وزارة التعليم، مسؤولي المدراس في المحافظات (27) بتوعية الطلاب عن مخاطر النظر للشمس وقت الكسوف.

وفي العراق، حذر متحدث وزارة الصحة سيف البدر، من النظر مباشرة للشمس وقت الكسوف، وأوصى باستخدام نظارات مخصصة لذلك.

وفي الأردن، أعلنت وزارة التعليم، الاكتفاء بالتوعية للمدرسين والطلاب، فيما حددت الجمعية الفلكية الاردنية أماكن رصد الكسوف الجزئي، بطرق آمنة.

وحذر الدفاع المدني الفلسطيني من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف لخطورته على العين.

وفي قطر، دعا الفلكي الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني إلى الحرص والحذر حتى لا تتضرر العين، لافتًا إلى وجود مبادرة لتوفير نظارات خاصة لمشاهدة الكسوف.

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية إرشادات أثناء ظاهرة كسوف الشمس، أبرزها عدم النظر لقرص الشمس مباشرة.

وهو التحذير الذي أكده الباحث الفلكي البحريني، علي الحجري، داعيا لحضور فعالية فلكية بالعاصمة المنامة لرصد الكسوف بشكل آمن.

وفي الإمارات، قررت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، عدم إخراج طلابها للساحات الخارجية أثناء حدوث الظاهرة وإجراء محاضرة توعية صباحا.

وفي لبنان، طلب وزير التعليم عباس الحلبي، توعية التلاميذ والطلاب بمخاطر النظر المباشر للشمس أثناء الكسوف الجزئي

فيما قررت الكويت تعطيل الدراسة للطلبة فقط بجميع المدارس الحكومية والخاصة لمدة يوم واحد، وذلك بسبب أخطار كسوف الشمس.

وتشهد السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن وفلسطين إقامة صلاة الكسوف وهي سنة عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وحثت بعضها على الدعاء.

والصلاة تصلى جماعة في المسجد وتصح بشكل منفرد وتقام دون أذان أو إقامة.

ووفق بيان لوزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، تقام الصلاة، ظهر الثلاثاء في المسجد الحرام، وجميع مناطق المملكة، بينما حددت الأوقاف الكويتية، في بيان منفصل، 50 مسجدا لإقامتها.

ودعت دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، وإدارة الأوقاف السنية البحرينية ونظيرتها الأردنية، إلى أداء الصلاة بالمساجد، وحثت على الدعاء، وفق بيانات منفصلة.

وفي فلسطين، دعت وزارة الأوقاف جميع الأئمة والخطباء في محافظات قطاع غزة إلى إقامة صلاة الكسوف ظهر الثلاثاء، على أن تتلوها موعظة.

ماذا يحدث خلال الكسوف الجزئي للشمس؟

يبدأ القمر الجديد بالمرور أمام الشمس، مما يحجب شعاعها بشكل جزئي وتدريجيا.

وبعد أن يصل إلى الاقتران الكامل، ينسحب جزئيا من الشمس مرة أخرى وينتهي الكسوف.