تركيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس

شهدت تركيا ظهر اليوم الثلاثاء، كسوفا جزئيا للشمس ناجما عن مرور القمر بين الكرة الأرضية وقرص الشمس.

ونظم مرصد كريكين بجامعة أنقرة فعالية يمكن من خلالها مشاهدة الكسوف الجزئي للشمس.

وتم إتاحة الفرصة لزوار المرصد لمراقبة الظاهرة الفلكية باستخدام تلسكوبات خاصة، إلى جانب بث الكسوف على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مدير مرصد كريكين مسعود يلماز، إن كسوف الشمس الجزئي هو أحد الأحداث الفلكية النادرة.

وأضاف أن سبب تسمية هذا الحدث بالكسوف الجزئي، هو عدم تغطية القمر للقرص الشمسي بكامله، موضحا أن نسبة الكسوف الجزئي في تركيا تبلغ 40%.

وأشار إلى أن كسوف الجزئي اليوم لن يحدث في أي مكان في العالم على شكل كسوف كلّي، مبينا أن الظاهرة ستحدث بمعدلات أعلى في بعض البلدان.

ولفت إلى أن الكسوف الجزئي القادم الذي يمكن مشاهدته في تركيا، سيحدث بتاريخ 2 أغسطس/ آب 2027.

يذكر أن الكسوف الجزئي في تركيا بدأ عند الساعة 12.39 بالتوقيت المحلي، ومن المنتظر أن ينتهي بحلول 15.08 عصرا.