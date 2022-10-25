توقف تطبيق واتساب عن العمل عالميا

اشتكى مستخدمو واتساب من تعطل خدمة التراسل الفوري على التطبيق الأميركي الشهير.

وتوقف تطبيق المحادثة واتساب، الثلاثاء، عن العمل بشكل تام إثر عطل مفاجئ.

وأبلغت عدد من الدول عن توقف تطبيق المحادثة الذي يستخدمه نحو ملياري شخص حول العالم عن العمل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وذكرت منصة "Down Detector" المعنية برصد أداء مواقع وخدمات الإنترنت أنه تم الإبلاغ لأول مرة عن وجود عطل في تطبيق واتساب عند الساعة (7:20 صباحا بتوقيت غرينيتش).

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن التطبيق توقف عن العمل بعد وقت قصير من إطلاقه "خاصية التخفي" التي تسمح للمستخدم بتحديد من يمكنه رؤيته عندما يتصل بالتطبيق.