وفاة مسن إيراني امتنع عن الاستحمام لأكثر من 50 عاما

توفي رجل إيراني كان يعرف بـ"الأكثر قذارة في العالم" لامتناعه عن الاستحمام لعقود، عن 94 عاما، اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، فإن العجوز الملقب بـ "العم حاجي" في قرية دزكاه بمحافظة فارس، لم يستحم منذ أكثر من 50 عاما خوفا من إصابته بمرض.

وأضافت أنه قبل بضع سنوات حاول شباب القرية اصطحاب الرجل العجوز الأعزب إلى الحمام لكنهم فشلوا.

وذكرت أنه قبل أشهر وللمرة الأولى استحم العجوز بجهود القرويين، لافتة أنه لم يعاني من أي مرض منذ سنوات رغم طبيعة الحياة الذي يعيشها وسوء الطعام الذي يتناوله من القمامة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان "الحياة الغريبة لعمو حاجي".

وأفادت مصادر إلى أن العم حاجي كان مستقرا عقليا قبل وفاته وعلى دراية بالأمور الحالية في البلاد.