السلطات الماليزية تنقذ 30 شخصا كانوا محاصرين في كهف

أعلنت الشرطة الماليزية عن إنقاذ نحو 30 شخصا من طاقم فيلم حوصروا في كهف صخري في شمال ماليزيا.

وأكدت السلطات الأمنية الماليزية أنه تم إجلاء كل المحاصرين في كهف تيمبورونغ في منطقة كامبار في ولاية بيراك بسلام ولم يذكرا معلومات أخرى.

ونقلت صحيفة أوتوسان الماليزية عن رئيس شرطة بيراك، محمد يسري حسن بصري، قوله إن الطاقم حوصر هناك بعدما تهاطلت أمطار غزيرة فأغرقت الكهف وسدت مخارجه، اليوم الأربعاء.

وأضاف محمد يسري أن المحاصرين كانوا من السكان المحليين وأفراد من طاقم شركة إنتاج سنغافورية ومعظمهم تمكنوا من الفرار، وهم ثمانين، ما عدا 30 شخصا منهم، والذي تم إنقاذهم لاحقا.

وتابع أن الأشخاص العالقين تم إنقاذهم جميعا بعد إبلاغ السلطات بساعتين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكهف تيمبورونغ الذي يبلغ طوله أكثر من 3 كيلومترات يعتقد أنه أطول وأكبر كهف صخري في شبه الجزيرة الماليزية وهو وجهة سياحية شائعة.