بدء الرحلات الجوية من تركيا إلى كركوك العراقية

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الأربعاء، عن بدء تسير رحلات جوية بين إسطنبول وكركوك.

وقالت الخطوط التركية، في بيان، أن الخطوط التركية ستقوم بأول رحلة جوية إلى كركوك غدا الخميس ومن المتوقع أن تصل أول طائرة من إسطنبول إلى المطار ظهر الغد.

وافتتح وزير النقل العراقي ناصر الشبلي في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، مطار كركوك الدولي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقية، في بيان، إن "مطار كركوك الدولي استكمل جميع المعايير والمتطلبات الدولية ليكون جاهزا في استقبال جميع الرحلات الجوية".

وبدأت رحلات رجال الأعمال والرحلات الدولية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر إلى مطار كركوك والذي كان يستخدم كقاعدة عسكرية.