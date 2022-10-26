توقف قلبه مؤقتا.. خمسيني تركي يتمسك بالحياة بعد مساعدة المصلين

ساعد مصلين بإنقاذ المواطن التركي نجاتي باصقين البالغ من العمر 55 عاما، وتمكن من البقاء على قيد الحياة بعد أن أُغمي عليه داخل أحد مساجد إسطنبول.

وأفادت مصادر أن الخمسيني التركي توجه إلى أحد المساجد في قضاء "مال تبه" لأداء صلاة الظهر، قبل أن يغمى عليه داخل المسجد.

وعقب إبلاغ إمام المسجد السلطات الصحية بالوضع، تناوب هو وباقي المصلين على ممارسة عملية إنعاش القلب لنجاتي، لحين وصول الكوادر الصحية.

وعند وصول الكوادر الصحية إلى المسجد، قاموا بإسعاف "باصقين" الذي تبين بأن قلبه توقف مؤقتا، حيث أجريت له عملية تحويل مسار الشريان التاجي.

وبعد العملية الجراحية التي خضع لها، نقل الخمسيني التركي إلى غرفة العناية المركزة.