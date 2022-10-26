رحيل الرسام الفرنسي الشهير بيار سولاج

رحل اليوم الأربعاء، الرسام الفرنسي بيار سولاج في العام الثاني بعد المئة من عمره، بعد مسيرة حافلة اشتهر فيها بلوحاته ذات الدرجات اللامتناهية من اللون الأسود.

وأوضحت مصادر، أن وفاة الرسام بيار سولاج نجمت عن أزمة قلبية.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تويتر على وفاة سولاج معتبراً أنه "عرف كيف يعيد اختراع اللون الأسود من خلال جعل النور ينبثق منه، بالإضافة إلى اللون الأسود، تشكّل أعماله استعارات حية يستمد منها كل منا الأمل".

وعلقت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن على تويتر أن سولاج يترك وراءه نتاجاً هائلاً عابراً للزمن، مضيفة بأن الرسام الراحل أعاد ابتكار اللون الأسود بشكل مذهل، وواصفة إياه بأنه "سيد الأضواء".

وقال صديق قديم لسولاج ألفرد باكمان "إنه خبر محزن، لقد كنت أتحدث قبل قليل مع ارملته كوليت سولاج" التي احتفل معها قبل أيام بعيد زواجهما الثمانين.

وقال الرسام الراحل في كانون الأول/ديسمبر 2019 "أحب سلطة اللون الأسود ووضوحه (...) وتطرفه"، وأضاف "إنه لون نشط جداً، ولو وضعنا الأسود قرب لون قاتم، لأصبح مشعاً".

واكتسب سولاج المولود في 24 كانون الأول/ديسمبر 1919 شهرة واسعة اعتباراً من خمسينات القرن الفائت، ودخلت لوحاته أرقى المتاحف في العالم كمتحف غوغنهايم في نيويورك أو معرض تايت في لندن وطوال أكثر من 75 عامأً، كانت أعماله محط اهتمام المؤسسات الثقافية وسوق الفن.

وفي تشرين الثاني/توفمبر 2021، بيعت لوحة له تعود إلى عام 1961 بمبلغ 20.2 مليون دولار في نيويورك، وتجاوز ثمن اللوحة بأشواط الرقم القياسي السابق الذي حققه أحد أعمال سولاج عام 2019 في باريس والبالغ 10.8 ملايين دولار.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أصبح سولاح بين قلة من الفنانين حصلت على شرف عرض أعمالها في متحف اللوفر العريق وهم على قيد الحياة، وسبق لرسامين فقط أن كرما قبله بهذه الطريقة هما بيكاسو وشاغال عند بلوغهما سن التسعين.