عن طريق الخطأ.. مخبز ياباني يبيع حلويات بلاستيكية لشببها الكبير مع الحقيقية

تنتشر في اليابان ثقافة الأطباق المزيفة المصنوعة من البلاستيك وهي من الإتقان بحيث باع متجر محلي خمس قطع منها لزبائن دون الانتباه إلى أنها ليست حقيقية.

وتُصنع العينات البلاستيكية من الأطباق، المعروفة باسم "شوكوهين سامبورو"، بعناية كبيرة لتقديم صورة للزبائن عن الطعام المباع تكون أقرب ما يمكن إلى الواقع.

غير أن نسخاً بلاستيكية من حلوى "تارت البيض" مصنوعة من شركة "أندروز إغ تارت" التي تتخذ مقرها في مدينة أوساكا اليابانية، كانت مقنعة لدرجة أن الموظفين في الموقع أنفسهم وقعوا في فخها وباعوا بشكل غير متعمد خمساً منها لزبونتين في كشك موقت قرب محطة توتوري للقطارات في غرب البلاد.

وقال ممثل عن الشركة لوكالة فرانس برس الأربعاء "نحن آسفون حقاً لأننا بعنا هذه العينات عن طريق الخطأ".

وتنبهت موظفة إلى الخطأ بُعيد البيع، فيما أعادت الزبونتان القطع البلاستيكية إلى الكشك قبل أن تباشرا بأكل الحلوى المزيفة.

وتفادياً لتكرار مثل هذه الحالات، ستُستخدم ملصقات تعريف لتمييز الحلوى الحقيقة عن تلك البلاستيكية.

كه/جك/غد

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