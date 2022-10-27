كابادوكيا التركية تتزين بثوب الخريف

بدأت الأودية المغلقة المشكلة من الصخور الطبيعية في منطقة كابادوكيا وسط تركيا، في الاكتساء بألوان مختلفة مع حلول فصل الخريف وهو سبب إضافي لجذب السياح لرؤية الموقع الفريد.

ويستمتع السياح بمشاهدة ألوان الخريف على الأوراق المصفرة للأشجار من السماء عبر رحلات المناطيد.

وأوضح السائح المكسيكي كارلوس مالاغون، أن المناظر الطبيعية المشكلة في الخريف بكابادوكيا تبدو كأنها لوحة مرسومة.

وذكر السائح البريطاني ديفيد هونور، أن كابادوكيا من أكثر المناطق خصوصية زارها بين دول العالم.

وقال: "كابادوكيا مكان ساحر ومدهش، ويجب زيارته".

وأضاف سائق منطاد أحمد باشيغيت أنه يستمع برؤية التغيرات المناخية على المنطقة من الجو رفقة السياح.

وأردف: "كابادوكيا تختلف بكل فصل بالعام، نترك الصيف ونخطو خطوة جديدة نحو جمال آخر، وتكتسي باللون الأبيض في الشتاء ويسيطر عليها الأصفر خلال الخريف".

وتمتاز كابادوكيا باستقبال السياح على مدار العام كله، فهي تقدم لزوارها مناظر مختلفة مع حلول كل فصل.