في تقليد منذ 7 قرون.. دعاء التجار جماعياً في أسواق مودرنو مستمر لليوم

منذ 7 قرون، والتجار في مدينة مودرنو في ولاية بولو شمالي تركيا محافظون على تقليد الدعاء الجماعي في يوم الجمعة على نية الاستجابة.

وهو تقليد يواظب عليه صغار التجار والحرفيون في سوقي دميرجيلر وأورطا قبل صلاة الجمعة.

فبعد نداء الصلاة كل جمعة، يتضرع التجار والحرفيون إلى الله لكي يطرح الخير والبركة في أعمالهم.

وبحسب التقليد المتوارث فإن الشخص الذي يعمل واقفا يجلس أثناء الدعاء، فيما يقف من يعمل جالسا على قدميه، ويشارك الأهالي معهم في ترديد الدعاء.

وتنظم مكاتب السياحة جولات خاصة للسياح الراغبين بالمشاركة في دعاء التجار، فضلا عن استكشاف المعالم التاريخية وجمال الطبيعة في المنطقة.