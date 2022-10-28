ماسك يستحوذ رسميا على تويتر ويقيل قيادته العليا

قام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، وسارع في اقالة أربعة من كبار المديرين في موقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن ماسك أقال بعد اتمام الصفقة، الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغراوال ، والمدير المالي نيد سيغال ، ومديرة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي، والمستشار العام شون إدجيت.

وأضافت المصادر أن أجراوال وسيجال كانا في مقر تويتر في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة وجرى اصطحابهما إلى خارج المقر.

ونقلت المصادر أن الخطوة الأولى لماسك بعد إتمام الصفقة كانت إقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة.

وكان ماسك أغنى رجل في العالم، قد توصل في 25 أبريل/نيسان الماضي إلى اتفاق للاستحواذ على تويتر في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.

يذكر أن ماسك تعيّن عليه إنهاء الصفقة بحلول الجمعة، وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقّعه مع تويتر في أبريل/نيسان الماضي.

وقال ماسك في يوليو/تموز الماضي إنه تراجع عن الصفقة لأنه تعرض لتضليل من تويتر بشأن عدد الحسابات الوهمية على المنصة، في حين سعى تويتر بدوره إلى إثبات أن ماسك كان يختلق أعذارا للانسحاب من الاتفاق.

ومع اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية، أذعن ماسك وأعاد إحياء خطة الاستحواذ شريطة إرجاء الإجراءات قانونية ضده.