الجمارك التركية توقف مهرباً يلف صناديق النحل حول جسده

اكتشف ضباط الجمارك خلال تفقدهم رجلاً يدخل تركيا قادماً من جورجيا أمراً مذهلاً يوم الخميس، حيث لف الرجل 1100 نحلة معبأةً بصناديق خشبية على شكل حزام حول جسده.

وقال المسؤولون إن الرجل يحمل أوراقاً صحيحة وخضع لفحص بالأشعة السينية عند معبر سارب الحدودي في ولاية أرتفين شمال شرق تركيا. إلا أن وحدات مكافحة التهريب التابعة لمديرية الجمارك أوقفته بسبب سلوكه المشبوه. وعندما أُمر برفع سترته، تم الكشف عن عدد كبير من الصناديق المربوطة بأشرطة، وداخل الصناديق الـ 110 كان النحل معبأً، بما في ذلك ملكة نحل و9 نحلات عاملات في كل صندوق. وتم اعتقال المشتبه به.

وعلى الحدود أيضاً، اكتشف السلطات المعنية أكثر من 104 كيلوغرامات من عسل الكستناء داخل خزان وقود لسيارة تدخل تركيا. واكتشف مسؤولو الجمارك أن السيارة كانت تعمل على خزان وقود إضافي متصل بالخزان الأصلي المليء بالعسل الثمين.