السلطات التركية تلقي القبض على الرجلين اللذين قاما بعملية سطو على مصرف إسطنبول

ألقت السلطات التركية القبض على المشتبه بهما بعد سرقتهما ملايين الليرات من بنك في إسطنبول في عملية قاما بها يوم الأربعاء، أثناء محاولتهما الفرار من تركيا إلى جورجيا من معبر سارب الحدودي في ولاية أرتفين شمال شرق البلاد يوم الجمعة.

وعثر مع المتهمَين اللذين عرَّفتهما السلطات بأنهما مواطنَين كولومبيَين، على ما يعادل 134.000 دولار بالليرة التركية والعملات الأجنبية. ويعتقد أن السرقة التي التقطتها الكاميرات الأمنية، قد حدثت أثناء تواجد موظفي البنك بعيدين عن مكاتبهم.

وسارعت الشرطة المحلية فور وقوع الحادث في البنك الخاص في شارع "بيوك ديرة" في منطقة "مجيدية كوي" في إسطنبول حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر الأربعاء، وتعرفت على المجرمَين وهما مواطنان كولومبيان وعممت أوصافهما وأسماءهما ليتم القبض عليهما اليوم أثناء محاولتهما العبور من تركيا إلى جورجيا.

وكان في جعبة الثنائي مبلغ 23.000 يورو و 54.550 دولاراً و 2.560 جنيهاً إسترلينياً و131.090 ليرة تركية و 557 بيزو كولومبي.

وبعد إيقافهما ومصادرة الأموال التي كانت بحوزتهما تم إرسال المشتبه بهما الكولومبيَين إلى فرع الأمن العام بمديرية أمن إسطنبول لتسجيل تصريحاتهما.

واتضح أن المشتبه بهما نفذا السرقة بعد دخولهما البنك كعملاء عندما غادر الموظفون أماكنهم دون رقابة. والتقطت الكاميرات الأمنية صورة أحد المشتبه بهما وهو يرتدي قبعة وبدلة سوداء، ويظهر جالساً على أريكة مع عملاء آخرين ويراقب موظف البنك وهو يغادر مكتبه ويمشي بعيداً.

ثم يقف المشتبه به وينظر حوله ويبدأ في السير إلى مكتب الموظف الأول بالتزامن مع مغادرة موظفٍ آخر. وبعد مغادرة الموظف الثاني، يبدأ المشتبه به في التجول في البنك قبل أن يذهب خلف المكتب ويصل مباشرة إلى الأموال المعبأة في أكياس ملقاةٍ على الأرض متجنباً جذب انتباه العملاء الآخرين، ويملأ الحقيبة التي أحضرها معه ويخرج مسرعاً مع شريكه الذي كان يعمل كمراقب.