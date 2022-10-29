مناطيد تتزين بالعلم التركي وصور أتاتورك بعيد الجمهورية

تزينت المناطيد في منطقة كبادوكيا السياحية الشهيرة وسط تركيا اليوم السبت، بعلم البلاد وصور المؤسس مصطفى كمال أتاتورك، احتفالا بعيد الجمهورية.

وجرى تعليق العلم التركي وصور أتاتورك على المناطيد التي تقل السياح في كبادوكيا، احتفالا بالذكرى الـ99 لتأسيس الجمهورية.

وحلقت المناطيد من بلدة غوراما بولاية نوشهير، وشكلت مشهدا جميلا في سماء المنطقة، فوق مداخن الجنيات والتكوينات الصخرية الطبيعية.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

وتتميز المنطقة بأحد أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالا في العالم، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" كأحد مواقع التراث العالمي.

وأكثر ما تشتهر بها المنطقة هي "مداخن الجنيات" أو "موائد الشيطان"، وهي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور، تبدو شبيهة بفطر عش الغراب، وتكونت طبيعيا، نتيجة لتأثير الرياح، والعوامل الجوية في الصخور البركانية، التي تزخر بها المنطقة.

وتعد كبادوكيا مركز التحليق بمناطيد الهواء الساخن على مستوى العالم، نظراً لوجود أكبر عدد رحلات بالمنطاد على مدار العام.