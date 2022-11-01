العثور على ورشة لقطع الحجارة عمرها 1500عام في مدينة تركية

صرح فريق تنقيب تركي عن ورشة لقطع الحجارة يعود تاريخها إلى 1500 عام في مدينة تريبوليس الأثرية بولاية دنيزلي.

وأثناء أعمال التنقيب المستمرة خلال العام الجاري، تم اكتشاف ورشة لقطع الحجارة يقدر عمرها بـ 1500 عام، إلى جانب بقايا منشار حديد ورخام تم قطعها في الورشة وكتابات عن الطلبيات.

وأوضح عضو الهيئة التدريسية بهادر دومان أن الفريق اكتشف أشياء مهمة تتعلق بماضي المدينة الأثرية.

وقال: "عثرنا على ورشة لقطع الحجارة مساحتها حوالي 35-40 مترا مربعا وجميع جدرانها سليمة".

ولفت إلى أن الورشة استمرت في الإنتاج حتى عام 650 للميلاد.

وتقع مدينة تريبوليس الأثرية بمنطقة بولدان التابعة لدنيزلي، ويجري فيها فريق من جامعة "باموق قلعة" التركية، أعمال ترميم وتنقيب منذ 2012.

وعلى مدى السنوات العشر من أعمال التنقيب، تم اكتشاف العديد من الآثار في المدينة التي تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد.