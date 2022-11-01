القائمة الرئيسية
منوعات وثقافة
القائمة الرئيسية

مشاهد خريفية ساحرة في كوتاهية التركية

وكالة الأناضول للأنباء
كوتاهية
نشر في 01.11.2022 15:38
الطرق المتعرجة لجبال دومانيش في ولاية كوتاهية 10_31_2022 الأناضول الطرق المتعرجة لجبال دومانيش في ولاية كوتاهية 10_31_2022 (الأناضول)

مع حلول فصل الخريف على ولاية كوتاهية التركية، يكتسي "جبل بويالي" بألوان الخريف الفريدة مشكلة لوحات فنية طبيعية تجذب عشاق التصوير.

وتدرجت الألوان الخريفية في المنطقة بين الأصفر والأخضر والبني وهي تضيف جمالا على سفوح الجبل، لتشكل يترقبها هواة التصوير.

ويقع الجبل على ارتفاع 1950 مترًا عن سطح البحر، ما يلفت انتباه السياح المحليين والأجانب لزيارة المكان.

ويقدم "جبل بويالي"، لزواره في الخريف لوحة فنية بألوان أخاذة، ناجمة عن أوراق الشجر.

وتتحول المنطقة والقرى المجاورة لها إلى مقصد للراغبين في الاستمتاع بالطبيعة الساحرة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق صرح فريق تنقيب تركي عن ورشة لقطع الحجارة يعود تاريخها إلى 1500 عام...
مختارات