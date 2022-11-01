مشاهد خريفية ساحرة في كوتاهية التركية

مع حلول فصل الخريف على ولاية كوتاهية التركية، يكتسي "جبل بويالي" بألوان الخريف الفريدة مشكلة لوحات فنية طبيعية تجذب عشاق التصوير.

وتدرجت الألوان الخريفية في المنطقة بين الأصفر والأخضر والبني وهي تضيف جمالا على سفوح الجبل، لتشكل يترقبها هواة التصوير.

ويقع الجبل على ارتفاع 1950 مترًا عن سطح البحر، ما يلفت انتباه السياح المحليين والأجانب لزيارة المكان.

ويقدم "جبل بويالي"، لزواره في الخريف لوحة فنية بألوان أخاذة، ناجمة عن أوراق الشجر.

وتتحول المنطقة والقرى المجاورة لها إلى مقصد للراغبين في الاستمتاع بالطبيعة الساحرة.