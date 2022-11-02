السجاد التركي المنسوج يدوياً يزين المنازل اليابانية

يجد السجاد التركي التقليدي الذي تنسجه النساء باستخدام النول البسيط في منطقة "أوغوزيلي" بولاية غازي عنتاب، طلباً واسعاً لما يتمتع به من زخارف تركية موغلة في القدم والعراقة. ومؤخراً بدأت شركة خاصة بتصدير هذا النوع من السجاد إلى اليابان.

وحول الحرف اليدوية العريقة التي توشك على الانقراض قال محمد سعيد كيليج رئيس بلدية "أوغوزيلي": "نسعى لاستمرار هذه الحرف التي تمثل جزءاً من تقاليدنا والتي تعكس ثقافتنا أيضاً". وأوضح أنهم نفذوا مشروعاً متعدد الاستخدامات في إنتاج السجاد.

وأضاف: "تركيا واحدة من أقدم الدول في التاريخ ولها خلفية ثقافية عظيمة. ولكن مع تطور التكنولوجيا، بدأت بعض هذه العناصر الثقافية تختفي. لذلك، نريد مواصلة هذا التقليد للترويج لثقافتنا. ونحن سعداء للغاية لأن السجاد المنتج هنا مطلوب بشدة من قبل اليابان".

وافتتحت بلدية "أوغوزيلي" دورات لتعليم نسج السجاد اليدوي في 4 أحياء من أجل الترويج لهذه الحرفة الجميلة والتي تدر ربحاً جيداً، ونقل مهاراتها إلى الأجيال القادمة والمساهمة في ميزانية الأسر، ما جذب الكثير من الاهتمام.

ويتزين السجاد الذي تنسجه النساء بالزخارف التركية العثمانية والزخارف الكازاخستانية، ويتم تصديره إلى اليابان من قبل شركة سجاد خاصة. وخلال السنوات الثلاثة الماضية تم إرسال 50 قطعة من السجاد، استغرق إكمالها وقتاً طويلاً، إلى اليابان.

وتهدف النسوة اللائي يكسبن نقوداً مقابل كل غرزة يصنعنها، إلى إحياء ثقافة المهنة المعرضة للانقراض أولاً، وإلى المساهمة في ميزانية الأسرة ثانياً.

وأوضح كيليج أنه "في أنوال السجاد لدينا، تقوم نسائنا بإنتاج سجاد تركي مصنوع يدوياً بخيوط طبيعية وصباغاتٍ طبيعية. وفي وقت لاحق، يتم تصديره إلى اليابان. وبالتالي، يتعلم مواطنينا مهنة تراثية ويزدهر اقتصاد منطقتنا وبلادنا. نحن سعداء بهذا النشاط ونعمل بوعي اجتماعي وتنموي يتعدى تحقيق الدخل فقط إذ أن السجاد المزين بزخارف تركية هو عنصر ثقافي بحد ذاته". مشيراً إلى أن الخيوط المستخدمة في النسيج مصنوعة من صوف الماعز والأغنام الذي ينتجه المزارعون.

بدورها صرحت المدربة الرئيسية بدرية أوزباي بأنها تعمل على نسج السجاد منذ حوالي 30 عاماً. وفي معرض التعبير عن حبها لهذه المهنة، قالت: "تفخر النسوة بتعزيز تقاليدهن وثقافتهن من خلال هذا العمل. وبعد تراجع نسج السجاد اليدوي الذي ساعد على تقدم الأتراك منذ قرون، تحاول العاملات إسترجاع هذا الفن وتسليط الضوء عليه من جديد".

كما أوضحت المتدربة بديهة أكسلان أنها بدأت لتوها في تعلم المهنة وهي تحبها بشغف. وقالت أثناء مشاركتها تجربتها، كانت صديقاتها يحضرن التدريب، لذلك حضرت هي أيضاً. ولم يكن لديها الكثير من الشجاعة في البداية، لكنها تعلمت وهي الآن سعيدة للغاية "أسأل نفسي أحياناً، هل حقاً نجحت؟ وأوصي الجميع بتعلم نسج السجاد".

وشددت على أنه "كلما زاد عدد الأنماط والألوان التي نضمنها في القطعة المنسوجة، زادت جماليتها. وعندما يتم تصدير بعض سجادنا الفاخر نقول سيكون مشتري هذه السجادة محظوظاً جداً".